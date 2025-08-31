In Onda, la sparata di Elisabetta Piccolotti contro Meloni: "È la prova"

C'è anche Elisabetta Piccolotti tra gli ospiti di In Onda nella puntata di domenica 31 agosto su La7. Al centro del dibattito Gaza e le indiscrezioni del Washington Post sul progetto degli Usa di creare un "resort di lusso". "È agghiacciante, questo piano è puro orrore. È la prova che è in atto il genocidio. Israele ha deciso di forzare l'esodo della popolazione e di chiudere la possibilità che un futuro possa esistere un vero e proprio stato palestinese".
E ancora: "È in completa contraddizione con i diritti, ci saranno conseguenze nefaste. La cosa che a me sembra molto grave è che l'Italia si è schierata con coloro che hanno posto un veto contro le sanzioni a Israele. È la prova che il governo ha una posizione intollerabile, è complice con quello che sta succedendo in Palestina".
Peccato però che Giorgia Meloni a riguardo sia stata molto chiara. Al Meeting di Rimini il premier ha detto: "Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto all'autodifesa di Israele dopo l'orrore del 7 ottobre ma allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità mietendo troppe vittime innocenti arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane". La presidente del Consiglio ha anche sostenuto che è necessario il "cessate il fuoco" e la "liberazione degli ostaggi" da parte di Hamas. A tal proposito "rivendichiamo il ruolo ricoperto dall'Italia in questa crisi", "siamo il primo paese non musulmano per evacuazioni sanitarie da Gaza. C'è chi scrive le mozioni e chi salva bambini io sono fiera di fare parte dei secondi".