In Onda, la sparata di Elisabetta Piccolotti contro Meloni: "È la prova"

C'è anche Elisabetta Piccolotti tra gli ospiti di In Onda nella puntata di domenica 31 agosto su La7. Al centro del dibattito Gaza e le indiscrezioni del Washington Post sul progetto degli Usa di creare un "resort di lusso". "È agghiacciante, questo piano è puro orrore. È la prova che è in atto il genocidio. Israele ha deciso di forzare l'esodo della popolazione e di chiudere la possibilità che un futuro possa esistere un vero e proprio stato palestinese".

E ancora: "È in completa contraddizione con i diritti, ci saranno conseguenze nefaste. La cosa che a me sembra molto grave è che l'Italia si è schierata con coloro che hanno posto un veto contro le sanzioni a Israele. È la prova che il governo ha una posizione intollerabile, è complice con quello che sta succedendo in Palestina".