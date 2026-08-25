In Onda, Marianna Aprile delira su FdI? Gaffe clamorosa: massacrata sui social

"Oggi l'account ufficiale di Fratelli d'Italia si è dedicato a dire che... A questo programma, a dire che, l'ho detto, una falsità. Ecco, a proposito del fatto che arrivano meno migranti perché ne muoiono di più in mare. Hanno citato dei dati dell'Organizzazione Internazionale per l'Immigrazione e del Ministero dell'Interno. Vediamo insieme, perché i morti in mare nel 2022, l'anno in cui, negli ultimi tre mesi dell'anno, Giorgia Meloni è arrivata al governo, erano 1.417 su 105.131 sbarchi, cioè l'1,35%". A In Onda, il programma di approfondimento politico di La7 condotta da Luca Telese e Marianna Aprile, è andata in scena una risposta al veleno della conduttrice nei confronti di Fratelli d'Italia.

"Nel 2025, che è l'anno citato da quel post, per dimostrare che non era così, cioè che i morti erano calati, nel 2025 gli arrivi sono 66.296 morti, 1.330. Quindi la percentuale di morti sugli arrivi sale, ma non solo - ha proseguito Aprile -. Nei primi otto mesi del 2026, sono dati parziali perché l'anno non è finito, i morti sono già 914, con una percentuale che sfiora il 5% rispetto agli sbarchi. Aggiungiamo, nel video rilanciato dall'account Fratelli d'Italia, non lo dicevo perché si parlava d'alto quella sera, ma aggiungiamo che il motivo per cui ne arrivano di meno è perché, nel frattempo, oltre ad avere rinnovato l'accordo con la Libia, abbiamo stipulato anche un accordo con un altro dittatore, quello tunisino, perché non li faccia partire".