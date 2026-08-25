In Onda, Marianna Aprile delira su FdI? Gaffe clamorosa: massacrata sui social

"Oggi l'account ufficiale di Fratelli d'Italia si è dedicato a dire che... A questo programma, a dire che, l'ho detto, una falsità. Ecco, a proposito del fatto che arrivano meno migranti perché ne muoiono di più in mare. Hanno citato dei dati dell'Organizzazione Internazionale per l'Immigrazione e del Ministero dell'Interno. Vediamo insieme, perché i morti in mare nel 2022, l'anno in cui, negli ultimi tre mesi dell'anno, Giorgia Meloni è arrivata al governo, erano 1.417 su 105.131 sbarchi, cioè l'1,35%". A In Onda, il programma di approfondimento politico di La7 condotta da Luca Telese e Marianna Aprile, è andata in scena una risposta al veleno della conduttrice nei confronti di Fratelli d'Italia.
"Nel 2025, che è l'anno citato da quel post, per dimostrare che non era così, cioè che i morti erano calati, nel 2025 gli arrivi sono 66.296 morti, 1.330. Quindi la percentuale di morti sugli arrivi sale, ma non solo - ha proseguito Aprile -. Nei primi otto mesi del 2026, sono dati parziali perché l'anno non è finito, i morti sono già 914, con una percentuale che sfiora il 5% rispetto agli sbarchi. Aggiungiamo, nel video rilanciato dall'account Fratelli d'Italia, non lo dicevo perché si parlava d'alto quella sera, ma aggiungiamo che il motivo per cui ne arrivano di meno è perché, nel frattempo, oltre ad avere rinnovato l'accordo con la Libia, abbiamo stipulato anche un accordo con un altro dittatore, quello tunisino, perché non li faccia partire".
FdI inchioda Marianna Aprile: "I numeri non collaborano con la propaganda". La sparata a In OndaFratelli d'Italia sbugiarda Marianna Aprile. Attraverso un video pubblicato su X, il partito di Giorgia Meloni sment...
E ancora: "Sul come fanno a non farli partire, abbiamo deciso di non farci un problema, come da molti anni a questa parte. Ma, spoiler, non partono perché muoiono già lì, o nei lager o nei deserti in cui vengono scaricati dal governo tunisino perché così possono rispettare l'accordo che hanno fatto con l'Europa e con l'Italia. Ecco, prima di accusare e di dire falsità, forse leggersi i numeri che si pubblicano, perché l'hanno pubblicato loro sarebbe cosa buona e giusta. E qui mi taccio".
L'intervento della Aprile però è stato criticato da molti utenti sui social, che si sono riversati sotto ai video postati su X per esprimere tutto il loro disappunto: "Questa confonde pure i valori assoluti ('muoiono più persone in mare e quindi ne sbarcano di meno' con le percentuali. Ma come cazz*** fa a lavorare ancora?", "Affermare che arrivano meno migranti perché ne muoiono di più è matematicamente falso: i precedenti picchi di mortalità avrebbero dovuto azzerare gli sbarchi degli anni successivi. E accusare il Governo italiano dei crimini commessi da altri è la solita forzatura propagandistica", "Dai che se studiate riuscite a capire la differenza tra incidenza percentuale e valore assoluto. Ce la potete fare anche a La7".
#MariannaAprile replica a #FratelliDItalia in merito alla sua affermazione: "Arrivano meno immigrati perché ne muoiono di più in mare"#Aprile: “Prima di accusare di dire falsità [.] leggersi i numeri che si pubblicano [.] sarebbe cosa buona e giusta”#InOnda #Immigrazione pic.twitter.com/DyqVIL8AWC— (@RiccardoDeias) August 24, 2026