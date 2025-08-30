Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

In Onda, Pietro Senaldi smentisce Marianna Aprile: "Non è teatro"

sabato 30 agosto 2025
In Onda, Pietro Senaldi smentisce Marianna Aprile: "Non è teatro"

1' di lettura

"Non c'è nessuna ragione dietro tutto questo, fermo condannando quanto accaduto il 7 ottobre. Questo è molto peggio rispetto a quello che sta facendo la Russia, ma per varie motivazioni, qui nessuno fa nulla". Gianrico Carofiglio commenta così quanto sta accadendo a Gaza. Ospite a In Onda nella puntata di sabato 30 agosto su La7, lo scrittore lascia poi la parola a Pietro Senaldi.

Incalzato dai conduttori, il condirettore di Libero dice di non credere "che l'Ue non abbia preso una posizione, l'ha presa ma a molti non piace. L'Europa si sente alleata di Israele". "Allora - interviene Marianna Aprile - quanto detto da Giorgia Meloni su Israele al Meeting di Rimini era teatro". "No, che non lo era - la ferma subito Senaldi -. Lei pensa questo come tutti i leader europei. È però chiaro che Israele è considerata parte dell'Occidente, cosa che non è la Russia. Purtroppo quando accadono le guerre, il comportamento cambia se si è amici o nemici". 

In Onda, sentenza Ghisleri sul prossimo voto: "De Luca e Zaia, cosa può cambiare"

La sondaggista Alessandra Ghisleri ragiona sulle Elezioni Regionali 2025 che cominceranno in autunno con il voto nelle M...

Dal palco di Rimini Meloni aveva detto chiaro e tondo: "Non abbiamo esitato un minuto a sostenere il diritto alla difesa di Israele dopo il 7 ottobre. Ma non possiamo tacere ora dopo che la reazione è andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo vittime innocenti e coinvolgendo anche le comunità cristiane che sono da sempre un fattore di equilibrio nella regione. Si sta mettendo a rischio la prospettiva della soluzione dei Due Stati. Condanniamo l’inaccettabile uccisione dei civili, un attacco alla libertà di stampa".

Medio Oriente "Abu Obeida è morto": il colpo d'Israele che cambia tutto

Parola di Pietro: così le Regionali mettono in imbarazzo la Schlein

Da Venezia in giù L'allucinazione islamista degli intellettuali

tagin ondagianrico carofigliogazapietro senaldi

Medio Oriente "Abu Obeida è morto": il colpo d'Israele che cambia tutto

Parola di Pietro: così le Regionali mettono in imbarazzo la Schlein

Da Venezia in giù L'allucinazione islamista degli intellettuali

ti potrebbero interessare

1200x674

"Abu Obeida è morto": il colpo d'Israele che cambia tutto

1920x1080

Parola di Pietro: così le Regionali mettono in imbarazzo la Schlein

1352x736

L'allucinazione islamista degli intellettuali

Mario Sechi
2501x1655

Carlo Verdone e la lista nera a Venezia, l'accusa ai pro Pal: "Mi hanno messo in mezzo"