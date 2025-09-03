Emilio Fede, l'ultimo calvario: tumore al pancreas, diagnosi sbagliata

"Tumore al pancreas e 6 mesi di vita": questa la diagnosi fatta a Emilio Fede nel 2014. Diagnosi che poi si è rivelata sbagliata: il giornalista, volto noto della tv italiana, è morto 11 anni dopo. L'ex direttore del Tg4 è scomparso ieri, martedì 2 settembre, a 94 anni, dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni di salute nella Residenza San Felice di Segrate, nel Milanese.

Fede ne aveva parlato in un'intervista al settimanale Chi nel 2014, raccontando di aver vissuto un incubo. Dopo la diagnosi, infatti, aveva dovuto fare i conti con un crollo fisico e psichico che lo aveva fatto cadere sull'orlo della depressione per alcune settimane. "Appresa la terribile notizia sono rimasto lì, istupidito, frastornato, incapace di pensare – aveva rivelato il giornalista –. Poi, a poco a poco, mi si è svegliata la mente e ho preso coscienza della realtà. Io ho paura della morte, per questo da anni ho l'abitudine di fare gli esami del sangue ogni tre mesi".