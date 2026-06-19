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4 di Sera, Pietro Senaldi su Vannacci: "Un voto in odio alla sinistra"

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venerdì 19 giugno 2026
4 di Sera, Pietro Senaldi su Vannacci: "Un voto in odio alla sinistra"

1' di lettura

La sinistra spera di servirsi di Roberto Vannacci come clava per disarcionare il governo guidato da Giorgia Meloni. Ma, come spesso le capita, non ha fatto i conti con la realtà. E soprattutto con gli elettori, che vedono nel generale la massima espressione della contrapposizione a questo campo largo, gidicato troppo ammiccante con l'estrema sinistra.   

"Io credo proprio che quelli che votano il generale lo votano più, soprattutto in odio alla sinistra, cioè è un voto che danneggia ovviamente il centrodestra - ha spiegato Pietro Senaldi, ospite di 4 di sera -. Perché però? Perché ci sono elettori di centrodestra che vorrebbero un centrodestra ancora più rigido e che ha un danneggiamento che combatta la sinistra ancora più duramente. Questo è quello che pensa l'elettore di Vannacci. Questo è indubitabile".

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E ancora: "Il tema della sicurezza è un tema che cavalcano tutti. Il nostro governo, certo, dal mio punto di vista è stato, ma anche dal punto di vista dell'Europa, è stato un po' sabotato nell'operazione dell'Albania e adesso chi chiedeva al governo, chi chiedeva alla Corte dei Conti di sanzionare il governo per il danno economico, dovrebbe chiedere alla Corte dei Conti di sanzionare chi ha provocato questo danno economico".

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