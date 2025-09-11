Musk superato, clamoroso: chi è il nuovo "più ricco al mondo"

Tempi duri per Elon Musk, che perde il suo primato di “uomo più ricco del mondo” e deve ora inchinarsi a Larry Ellison, co-fondatore e presidente esecutivo di Oracle. La classifica l’ha stilata il Billionaires Index di Bloomberg. Ellison ha così spodestato il Ceo di Tesla e SpaceX, dopo quasi un anno di dominio. E il sorpasso è stato fast, degno di un colpo da Formula 1, perché Ellison ha visto crescere il suo patrimonio di ben 101 miliardi nell’arco di appena 24 ore. L’impennata è dovuta alla pubblicazione dei risultati trimestrali di Oracle, che hanno superato le attese e si prevede che crescano ancora nei prossimi mesi.

Il trimestre “dalle uova d’oro” è stato annunciato dalla multinazionale Usa di sviluppo di software e sistema cloud e ha fatto schizzare il patrimonio del presidente a quota 393 miliardi di dollari, superando così di colpo gli “appena 383 miliardi” detenuti da Elon Musk.