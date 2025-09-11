Libero logo
Katia Ricciarelli durissima contro la segretaria di Pippo Baudo: "Perché non merita quell'eredità"

di Ignazio Stagnogiovedì 11 settembre 2025
Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo, ha espresso il suo rammarico in un’intervista al Messaggero per non essere stata informata della morte del conduttore, avvenuta il 16 agosto, e per il ruolo della segretaria Dina Minna nella gestione dell’eredità di Baudo, stimata in circa 10 milioni di euro.

Ricciarelli, sposata con Baudo dal 1986 al 2004 e rimasta in contatto anche dopo il divorzio del 2007, non è stata menzionata nel testamento, che divide l’eredità tra Minna e i figli di Baudo, Tiziana e Alessandro. La soprano, 79 anni, non contesta i diritti successori, chiarendo: "Ma naturalmente non ne avevo diritto, dal momento che il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale e i diritti successori ad esso connessi".

Tuttavia, critica la parità di trattamento tra Minna e i figli, sottolineando: "E allora i figli veri cosa dovrebbero dire?".Ricciarelli accusa Minna di averla esclusa dalle comunicazioni sulla salute di Baudo, impedendole un ultimo saluto: "Non so neanche di cosa sia morto. Nulla di nulla". L’ultima volta che ha visto Baudo è stato nel 2019, a un concerto all’Arena di Verona, in presenza di Minna, con cui non ha avuto dialogo. Alla camera ardente, Ricciarelli ha detto a Minna: "L’unica cosa che mi sono sentita di dirle quando l’ho incontrata, in quell’occasione, è che mi aspettavo una telefonata", senza ricevere risposta. Infine l'affondo finale: "Detto questo, io non avrei mai immaginato che mi fosse preclusa la possibilità di salutare per un’ultima volta quello che è stato il mio compagno di vita per diciott’anni. Ho appreso la notizia della morte di Pippo tramite messaggi di condoglianze scritti da amici e colleghi, la sera del 16 agosto". 

