In Onda, Augias spiazza tutti: "Posso dirlo?", veleno su Meloni

A In Onda Corrado Augias sfrutta il caso Charlie Kirk e l'arresto di Teyler Robinson per criticare la premier, Giorgia Meloni. "C'è stato anche un blogger di estrema destra, Matt Ferney, che ha paragonato l'omicidio di Kirk all'incendio del Reichstag del 1933, dicendo che questo è l'evento che scatenerà una svolta nella vita democratica del Paese, ma veramente si rischia, a suo avviso, di sforzare in una guerra civile?", chiede Marianna Aprile.

La risposta è chiara: "Intanto vorrei far notare che l'incendio del Reichstag, con tutte le ambiguità che lo accompagnò, perché poi si è scoperto che l'incendio era stato appiccato da un poverino, da un po' non autocentrato, diciamo, è comunque uno delle molle che provocò l'avvento del nazismo, quindi calma con questi paragoni, perché dato che già Trump ha la Casa bianca...". A questo punto l'affondo su Meloni: "Poi sono reazioni, devo dire la verità, dettate senza fondamento, senza base storica, dettate dal nervosismo, così come, se posso dirlo, il primo tweet della nostra Presidente del Consiglio, che ha detto non ci faremo intimidire, ma che c'entra? Chi la vuole intimidire? Nessuno la vuole intimidire, quelle sono cose americane". Infine ha aggiunto: "Ma questo odio italiano verso lei e il suo governo non lo vedo, vedo polemica, vedo se volete giudizi negativi, Dio sa se non sono giustificati, ma non vedo l'odio". Insomma, anche questa volta si nega la realtà.

