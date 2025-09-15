Andrea Scanzi, orrore su Kirk e destra: "Mi vomitano glande, prepuzio e pure..."

L'omicidio di Charlie Kirk scatena anche Andrea Scanzi. Non bastavano i deliri di Piergiorgio Odifreddi o Alan Friedman: al coro di chi da sinistra si scandalizza per chi si dice choccato dall'esecuzione in una università dello Utah del 31enne attivista conservatore e "trumpiano" si aggiunge pure la penna del Fatto quotidiano.
Sui social, Scanzi se la prende con due per colpirne 100. Prima tocca a Matteo Salvini, reo di aver pronunciato queste parole: "Ho pianto per Charlie Kirk. Ora cambia tutto: parlerò ai giovani come faceva lui". "Ma ci rendiamo conto del livello? Questo qua è vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture e trasporti, nonché leader di un partito che sei anni fa superava il 30%. Livelli di una bassezza infinita. Non ci si crede veramente. Poro brodo!", scrive Scanzi.
Charlie Kirk, il generale Vannacci: "Violenza sempre a sinistra"Matteo Salvini, presentando i candidati per le regionali toscane del 12-13 ottobre a Firenze, difende con forza Roberto ...
Quindi tocca a un altro leghista, il generale ed europarlamentare Roberto Vannacci: "La reazione all'omicidio mostra che la violenza è sempre a sinistra". E l'opinionista del Fatto non la prende bene: "Ma vai a scu**cciare i billi della val di Chiana, fenomeno! Che livelli da avanspettacolo di sest’ordine. Vannacci... ma neanche al circo della Pora Menca di Civituparella, uno così. Come ci siamo ridotti male in questo paese".
Quindi mette nero su bianco come la pensa sull'omicidio politico che ha sconvolto l'America e l'Europa. Un omicidio, riconosce, "atroce e terrificante". Poi però si parte con altri insulti all'indirizzo dei politici di centrodestra e dello stesso Kirk. "Non era un martire, non era un eroe. Era un giovane di estrema destra con idee fasciste, razziste, retrograde e tremende. Lui sì, un seminatore d'odio. E vedere ora i seminatori d'odio tramutarlo in santo mi fa vomitare il glande, il prepuzio e financo parti significative del duodeno".
Piergiorgio Odifreddi, surreale replica a Meloni: "Io di sinistra?", dove si spingePiergiorgio Odifreddi è tornato nello stesso studio dove si è reso protagonista delle agghiaccianti afferm...
Scanzi, giusto per citare Odifreddi, titola il suo post con queste parole: "Le lacrime di coccodrillo della destra che semina odio": "Sentire Meloni, Trump, Salvini, Orbàn e gente simile accusare gli altri di seminare odio è rivoltante. E invece Meloni finge di piangere su X facendo la vittima, Salvini depone fiori, Trump ordina bandiere a mezz’asta, Elon Musk parla di 'sinistra degli assassini'... Ma andate a sculacciare i billi della val di chiana, brodi", espressione gergale toscana che evidentemente gli è particolarmente cara.
"Le parole della Meloni alla festa dell'Udc (già fa ridere così) sono un mix rivoltante di propaganda becera, vittimismo peloso e chiagnefottismo rancido". Una sentenza che alla luce dei commenti agghiaccianti vergati in precedenza, suona quasi come una pacatissima riflessione politica.