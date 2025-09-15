Andrea Scanzi, orrore su Kirk e destra: "Mi vomitano glande, prepuzio e pure..."

Sui social, Scanzi se la prende con due per colpirne 100. Prima tocca a Matteo Salvini , reo di aver pronunciato queste parole: "Ho pianto per Charlie Kirk. Ora cambia tutto: parlerò ai giovani come faceva lui". "Ma ci rendiamo conto del livello? Questo qua è vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture e trasporti, nonché leader di un partito che sei anni fa superava il 30%. Livelli di una bassezza infinita. Non ci si crede veramente. Poro brodo! ", scrive Scanzi.

Quindi tocca a un altro leghista, il generale ed europarlamentare Roberto Vannacci: "La reazione all'omicidio mostra che la violenza è sempre a sinistra". E l'opinionista del Fatto non la prende bene: "Ma vai a scu**cciare i billi della val di Chiana, fenomeno! Che livelli da avanspettacolo di sest’ordine. Vannacci... ma neanche al circo della Pora Menca di Civituparella, uno così. Come ci siamo ridotti male in questo paese".

Quindi mette nero su bianco come la pensa sull'omicidio politico che ha sconvolto l'America e l'Europa. Un omicidio, riconosce, "atroce e terrificante". Poi però si parte con altri insulti all'indirizzo dei politici di centrodestra e dello stesso Kirk. "Non era un martire, non era un eroe. Era un giovane di estrema destra con idee fasciste, razziste, retrograde e tremende. Lui sì, un seminatore d'odio. E vedere ora i seminatori d'odio tramutarlo in santo mi fa vomitare il glande, il prepuzio e financo parti significative del duodeno".