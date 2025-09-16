Fedez, il brano contro Sinner: "Purosangue italiano con l'accento di Hitler"

Fedez torna a far parlare di sé. A tre giorni dalla doppia data al Forum di Assago (il 19 e 20 settembre), il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre - ispirate all'attualità più recente - che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l'assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, il giovane proclamato santo solo pochi giorni fa.

"Ogni volta che scrivo su sta base - recita il brano - mi viene da mandare affancul*** EsseMagazine, quindi prima di iniziare una cosa importante... vaffancul*** a EsseMagazine. Ieri una femminista che combatte il Revenge Porn mi ha mandato un video di De Martino sull'Iphone. La polizia postale non le farà una sega. Qui scatta l'arresto solo per una sega. Hanno fatto santo un 15enne il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie. Hanno sparato ad un antiabortista americano. OH TRANQUILLI RAGA IL PAPA È ANCORA IN VATICANO! Avete sentito cos'ha detto Elly Schlein?". Ma c'è stato spazio anche per una rima al veleno contro Sinner: "Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler".