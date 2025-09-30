Fedez-choc: "Serve più violenza! Noi abbiamo dato fuoco a Cuore Nero"

Nell'ultima puntata di Pulp Podcast è andato in scena un acceso scontro tra uno dei conduttori - Fedez - e un'attivista di Ultima Generazione. Il movimento che si batte - con metodi discutibili - per sensibilizzare le persone contro i rischi dovuti al cambiamento climatico ha da tempo individuato nel rapper di Rozzano un bersaglio da attaccare per via di alcuni suoi atteggiamenti considerati poco rispettosi della natura. Un esempio? L'utilizzo dei jet privati per raggiungere le località di vacanza. Il cantante, però, non ha mai rinunciato al confronto. E per questo motivo ha invitato in trasmissione una esponente del movimento.
Fedez ha subito chiesto alla sua ospite conto di tutti gli attacchi contro di lui. "Il peso che voi avete è insostenibile", ha spiegato l'attivista. "Ma voi chi? Cioè, io chi rappresento?", ha replicato il cantante. "Tu possiedi un jet privato", ha proseguito l'esponente di Ultima Generazione. "Ma io non possiedo un jet privato - la difesa di Fedez -. Ma secondo lei possiedo un jet privato?". "La causa principale dell'inquinamento non sono né i jet privati né tanto meno l'aviazione", ha detto l'attivista. "Quest'estate avete solo fatto 700 post su me e sui jet privati", ha chiosato Fedez.
"Siamo un movimento non violento", ha spiegato l’attivista. Ma a quel punto, Fedez ha perso completamente le staffe e ha rivelato di essersi reso protagonista di azioni sovversive contro un centro sociale di destra. "Vedi, anche lì sbagliate. Cazz***, ma un movimento per cambiare le cose deve essere violento - ha tuonato il rapper di Rozzano -. Le bombe. Io quando andavo nei centri sociali gli davamo fuoco. Prima a un centro sociale di destra, gli davamo fuoco, quando ha aperto Cuore Nero, siamo andati a dargli fuoco. Risultato ottenuto? Abbiamo chiuso Cuore Nero. Almeno quello".
Il riferimento di Fedez è a quanto accadde l'11 aprile del 2007, quando un'esplosione nella zona di viale Certosa a Milano devastò il centro sociale di destra ancor prima della sua apertura. Un attentato incendiario in piena regola, nel cuore della notte: le fiamme devastarono la struttura, per fortuna non si registrarono feriti. L'attacco avvenne intorno alle 3 del mattino. Ci si chiede, dunque, se Fedez abbia confessato un reato...