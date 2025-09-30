Fedez-choc: "Serve più violenza! Noi abbiamo dato fuoco a Cuore Nero"

Nell'ultima puntata di Pulp Podcast è andato in scena un acceso scontro tra uno dei conduttori - Fedez - e un'attivista di Ultima Generazione. Il movimento che si batte - con metodi discutibili - per sensibilizzare le persone contro i rischi dovuti al cambiamento climatico ha da tempo individuato nel rapper di Rozzano un bersaglio da attaccare per via di alcuni suoi atteggiamenti considerati poco rispettosi della natura. Un esempio? L'utilizzo dei jet privati per raggiungere le località di vacanza. Il cantante, però, non ha mai rinunciato al confronto. E per questo motivo ha invitato in trasmissione una esponente del movimento.

Fedez ha subito chiesto alla sua ospite conto di tutti gli attacchi contro di lui. "Il peso che voi avete è insostenibile", ha spiegato l'attivista. "Ma voi chi? Cioè, io chi rappresento?", ha replicato il cantante. "Tu possiedi un jet privato", ha proseguito l'esponente di Ultima Generazione. "Ma io non possiedo un jet privato - la difesa di Fedez -. Ma secondo lei possiedo un jet privato?". "La causa principale dell'inquinamento non sono né i jet privati né tanto meno l'aviazione", ha detto l'attivista. "Quest'estate avete solo fatto 700 post su me e sui jet privati", ha chiosato Fedez.