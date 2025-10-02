Roberto Benigni, ecco come guida: sconcerto a Roma

Roberto Benigni è stato immortalato alla guida della sua Smart nel traffico di Roma, senza cintura di sicurezza e con il telefono in mano, un'immagine che ha rapidamente fatto il giro del web. Il video, condiviso su TikTok e diventato virale in poche ore, mostra l'attore e regista toscano apparentemente incurante delle norme del codice della strada. I fan, nel tentativo di attirare la sua attenzione, lo chiamano gridando: "Roberto, Roberto", ma Benigni continua a guidare senza voltarsi.

La clip ha acceso un dibattito sui social, con molti utenti che hanno criticato il comportamento dell'artista, sottolineando il cattivo esempio dato da una figura pubblica del suo calibro. L'episodio ha sollevato discussioni sulla sicurezza stradale e sull'importanza di rispettare le regole, specialmente da parte di personaggi noti.Non sono mancate, però, le reazioni ironiche.

Alcuni hanno scherzato sul comportamento di Benigni, con commenti come: "Nel suo nuovo spettacolo 'Il Codice dell Strada più bello'", parafrasando i titoli dei suoi celebri lavori teatrali. "Potrebbero fargli la multa per uso del cellulare e la cintura non indossata ma lui è Benigni", scrive con risentimento qualcuno. "Cellulare, smart, non risponde, proprio uno del popolo!», ironizza qualcun altro". Insomma, un vero e proprio scivolone che il web non ha perdonato.