Roberto Benigni? Toh, "TeleMeloni" salva i conti della sua società

I conti di Roberto Benigni "salvati" da TeleMeloni. Tutto vero. L'anno per la società Melampo, gestita dall'attore e dalla moglie Nicoletta Braschi, non si è concluso nel migliore dei modi. I due non hanno portato a casa un euro a causa di ricavi in forte calo e utili ai minimi storici. La società cinematografica, che negli anni ha sfornato capolavori come La vita è bella e Il mostro, non registra un film all’attivo dal 2005, anno de La tigre e la neve. Nel 2023 i ricavi della società sono scesi per la prima volta sotto il milione di euro, fermandosi a 852.683 euro contro gli 1,44 milioni dell’anno precedente.

Anche l'utile netto è esiguo. Stando a Open si passa da 733.782 euro a 184.353 euro. Ecco allora che per la prima volta Benigni e Braschi non si sono distribuiti dividendi. E pensare che nel 2022 avevano incassato 330 mila euro e nel 2023 300 mila euro ciascuno. Flop a parte, la coppia riesce comunque a rimanere a galla. Complice il valore cumulativo dei diritti cinematografici e televisivi accumulati da Melampo, che è stato valutato in bilancio in oltre cento milioni di euro.

Risultato anche di titoli storici come La vita è bella – che valse a Benigni l’Oscar – e Pinocchio. A questi si aggiungono poi produzioni teatrali e televisive come TuttoDante, gli spettacoli sulla Costituzione italiana e l’Unione Europea, che hanno mantenuto attiva la società. Insomma, Benigni e Braschi godono ancora dei frutti seminati negli anni d'oro. E per fortuna che c'è Mamma Rai, che ancora gli concede spazi e visibilità.