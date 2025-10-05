Barbara Floridia, la toppa peggio del buco: "Cosa ha fatto dopo il video taroccato"

Un video taroccato quello diffuso dalla senatrice del Movimento 5 Stelle, nonché presidente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Barbara Floridia con un'operazione di "taglia e cuci" ha manipolato le parole di Mario Sechi. Quanto accaduto lo denuncia anche Esperia Italia. "Dalla vigilanza Rai alla disinformazione" è il titolo del filmato in cui Edoardo di Esperia Italia smaschera la grillina. Dopo aver riassunto la vicenda ( qui quanto accaduto ), ecco il commento: "Omettendo la prima parte dell’intervento del direttore di Libero, sembra che Sechi auspichi che le navi della Flottila affondino con l'equipaggio a bordo. Un fatto gravissimo, soprattutto se si considera che la grillina presiede la commissione di Vigilanza Rai. Un ruolo che richiede equilibrio, imparzialità e tutela dell'autonomia di tutti i giornalisti che, a differenza dei personaggi politici, sono privi di una scorta che li protegge. Ci attendiamo le scuse per un gesto che rischia di rendere Sechi bersaglio delle violenze pro-Pal".