"Bruno Vespa infame": frase choc in ascensore, scatta la denuncia

Scoppia il caso in Rai. La scritta "Vespa infame" è apparsa in uno degli ascensori della sede Rai di via Teulada. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili. Un caso inquietante che arriva dopo gli attacchi indegni subiti dal conduttore di Porta a Porta dopo il battibecco in tv con uno degli attivisti della Flotilla in cui, di fatto, Vespa, dopo l'ennesimo rifiuto di usare i canali prestabiliti per consegnare gli aiuti a Gaza, ha affermato: "A voi di quei poveretti non vene fotte niente". Apriti cielo. E ora questo episiodio in ascensore. Per Vespa sono arrivati diversi messaggi di solidarietà.

"Unirai esprime ferma condanna per l'episodio avvenuto nella sede Rai di via Teulada, dove è comparsa una scritta offensiva nei confronti di Bruno Vespa. Un gesto intollerabile e vile, che nulla ha a che fare con il confronto di idee e con il rispetto che deve sempre contraddistinguere un ambiente di lavoro e una comunità professionale come quella Rai. Unirai manifesta la più convinta solidarietà a Bruno Vespa, figura storica del giornalismo e della televisione italiana, e confida che le forze dell'ordine individuino al più presto i responsabili di un atto che offende non solo la persona, ma anche l'intera azienda. La Rai è e deve restare un luogo di civiltà, libertà e rispetto reciproco, valori che il sindacato Unirai continuerà a difendere senza esitazioni".