Francesco Rutelli affossa la sinistra: "Giorgia Meloni non ha un'opposizione"

A Otto e mezzo ci si interroga, ancora una volta, del perché la sinistra sia uscita sconfitta all'ennesima sfida elettorale del centrodestra. E, soprattutto, si cerca di capire cosa occorra per spodestare Giorgia Meloni da Palazzo Chigi. Questa volta è toccato a Francesco Rutelli. L'ex sindaco di Roma ha spiegato a Lilli Gruber e ai telespettatori di La7 che il problema risiede nell'opposizione. Il motivo? In sostanza, non esiste.

"Ma questo centrosinistra?", la butta lì la conduttrice di Otto e mezzo. "Mi ha chiesto prima della Meloni, come politica - ha esordito Francesco Rutelli -. Se lei mi chiede la Meloni come governo direi che se la Meloni deve scegliere tra una persona fedele e una persona capace sceglie quella fedele. Questo è un limite serio per il governo. Però la Meloni ha una grandissima fortuna: non ha un'opposizione che organizza e progetta una alternativa agenda che sia popolare, riformatrice, concreta con i piedi per terra. Allora alla sua domanda di prima - ha proseguito il sindaco di Roma - ho risposto che se possiamo come persone che hanno qualche conoscenza sui temi del mondo, esperienza dare dei suggerimenti oggi in una discussione pubblica...".