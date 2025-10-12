Francesca Albanese spianata dalla Sardoni a In altre parole: "Mi dà fastidio"

Dopo averla portata in palmo di mano, ora, da sinistra, è tutta una gara a prendere le distanze, ad affrancarsi da Francesca Albanese. Nuovi esempi ne abbiamo avuti da In altre parole, il programma condotto da Massimo Gramellini su La7, la puntata è quella di sabato 12 ottobre.

Ospite in studio ecco Alessandra Sardoni, inviata di punta della rete, la quale viene chiamata a dire la sua sulla relatrice speciale all'Onu. E la Sardoni non fa sconti, puntando il dito anche contro la sinistra, la cui colpa è di esaltare determinate personaggi salvo non saperli poi gestire quando si rivelano ciò che sono in essenza.

Tant'è la Sardoni afferma: "Mi ha dato fastidio, delle immagini, ho letto anche il tuo Caffè...", il riferimento è alla rubrica di Gramellini sul Corriere della Sera. "Quello che viene fuori - riprende riferendosi alla Albanese - è una dimensione di intolleranza nel suo modo di affrontare un dibattito su cose che le stanno a cuore. Penso all'atteggiamento con il sindaco. Oppure quando è andata da Diego Bianchi su La7, qui a Propaganda Live, dove ha detto che la dovevano intervistare prima - rimarca -. Questa modalità giudicante degli altri secondo me non si confà a una discussione così delicata, a un clima così acceso e polarizzato. Credo si sia trovata nella difficoltà di gestire quella che già Virgilio descriveva come mostro, ovvero la fama", conclude la Sardoni. Un'analisi lucida, e tosta. Un colpo da ko tecnico per Francesca Albanese.

In altre parole, l'intervento della Sardoni sulla Albanese: qui il video

