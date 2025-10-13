Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
4 di Sera, Friedman: "Trump? Un altro film negli Usa"

lunedì 13 ottobre 2025
4 di Sera, Friedman: "Trump? Un altro film negli Usa"

Tutti elogiano il presidente americano Donald Trump per il grande contributo dato alla pace tra Hamas e Israele a Gaza, ma non Alan Friedman. Ospite di Paolo Del Debbio nello studio di 4 di Sera su Rete 4, il giornalista ha parlato in altri termini del capo della Casa Bianca e del suo lavoro in Medio Oriente. "In America - ha detto - Trump ha un altro film in corso, sta mandando l'esercito a Chicago, in diverse città americane, è un momento in cui la tensione politica e la violenza nela società stanno crescendo".

Se a livello internazionale, quindi, non ci sono stati che complimenti per l'impegno e il ruolo che il tycoon ha avuto in queste trattative di pace dopo oltre due anni di conflitto, per Friedman invece bisognerebbe fare un discorso diverso: "Quanto sarà un più per Trump politicamente in America... Voglio ricordarvi che il 90% degli americani non è molto interessato alla politica internazionale, ma sono più interessati a evitare la disoccupazione e l'inflazione...", ha chiosato il giornalista.  


 

tag
alan friedman
donald trump
usa
gaza
israele
hamas

