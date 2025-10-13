Enzo Iacchetti, altro sproloquio: "Netanyahu pazzo assassino, come Hitler"

"La Palestina - ha proseguito - è un territorio occupato da sempre, si sta estinguendo un popolo e poi vengo accusato io di essere antisemita? Negli anni Settanta ho manifestato contro i nazisti che uccisero milioni di ebrei. Hitler li voleva estinguere, e la stessa cosa vuole fare Netanyahu con i palestinesi che da sempre hanno vissuto in Palestina". Parole che arrivano nel giorno in cui anche gli ultimi ostaggi di Hamas , grazie al piano di pace di Donald Trump , sono stati rilasciati.

Eppure il comico non fa altro che dirsi scettico sulla tregua raggiunta. "Tregua, mah… Ho sentito che si è firmata questa tregua tra Israele e Palestina. Io non ho un dubbio, io ho miliardi di dubbi, perché so che il progetto originale del signor Netanyahu non è proprio questo. Non si è mai parlato di che fine farà questo popolo, dove andrà questa gente e perché ogni giorno ne muoiono ancora così tanti", aveva detto in un video su Instagram prima di ammetter di "non credere" all'accordo. "Poi - era stata la sua conclusione - se vedrò delle immagini che non sono più quelle che ho visto sinora, può darsi che mi ricreda. Ho molti dubbi su questa tregua". E chissà se le foto degli ostaggi liberi bastino.