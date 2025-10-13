Enzo Iacchetti, altro sproloquio: "Netanyahu pazzo assassino, come Hitler"

Dopo la sfuriata a È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti torna a parlare di Gaza. Ospite della prossima puntata di Tintoria, il noto volto di Striscia la Notizia si è lasciato andare a vari aneddoti ed esperienze personali: dal rapporto con Maurizio Costanzo, al sodalizio indissolubile con Ezio Greggio fino all'attualità. "Non bisogna cercare un contraddittorio davanti a una situazione grave in cui c’è un pazzo assassino che ammazza le persone ogni giorno. Non deve esserci una persona in un programma televisivo che dice che questo non è vero".
"La Palestina - ha proseguito - è un territorio occupato da sempre, si sta estinguendo un popolo e poi vengo accusato io di essere antisemita? Negli anni Settanta ho manifestato contro i nazisti che uccisero milioni di ebrei. Hitler li voleva estinguere, e la stessa cosa vuole fare Netanyahu con i palestinesi che da sempre hanno vissuto in Palestina". Parole che arrivano nel giorno in cui anche gli ultimi ostaggi di Hamas, grazie al piano di pace di Donald Trump, sono stati rilasciati.
PIPPOBastava puntare l'orologio che la rosicata, puntuale, sarebbe arrivata. Enzo Iacchetti ha espresso scetticismo rigua...
Eppure il comico non fa altro che dirsi scettico sulla tregua raggiunta. "Tregua, mah… Ho sentito che si è firmata questa tregua tra Israele e Palestina. Io non ho un dubbio, io ho miliardi di dubbi, perché so che il progetto originale del signor Netanyahu non è proprio questo. Non si è mai parlato di che fine farà questo popolo, dove andrà questa gente e perché ogni giorno ne muoiono ancora così tanti", aveva detto in un video su Instagram prima di ammetter di "non credere" all'accordo. "Poi - era stata la sua conclusione - se vedrò delle immagini che non sono più quelle che ho visto sinora, può darsi che mi ricreda. Ho molti dubbi su questa tregua". E chissà se le foto degli ostaggi liberi bastino.