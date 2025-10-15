Ambrogino alla Flotilla, ira-Vittorio Feltri: "Assurdo premiare Hamas"

"Assurdo premiare Hamas, riprendetevi la mia onorificenza". Vittorio Feltri non ci sta e si oppone al conferimento dell'Ambrogino d'oro alla Flotilla. L'idea di consegnare agli attivisti pro-Pal il riconoscimento conferito dal comune di Milano a quelli che dovrebbero essere i suoi cittadini più meritevoli "sta prendendo corpo per volontà del Pd e di altre componenti della maggioranza su cui si regge il sindaco Beppe Sala".
Eppure - ricostruisce Feltri sulle colonne del Giornale - la spedizione, "tra selfie e proclami, ha tentato in ogni modo di disturbare la trattativa di pace che, piaccia o no, è stata portata a compimento da Trump, con il sostegno fattivo di Giorgia Meloni e di ventidue Stati, Israele e Hamas compresi", che "i quaranta italiani imbarcati in quell’avventura non hanno mai chiesto la liberazione degli ostaggi" e che "tornati in patria, i loro amici hanno messo a soqquadro le città, ferito cinquanta agenti, bloccato treni e tangenziali. Altro che missione di pace: scenografia per un paio d’ore di gloria".
Atti di violenza che si sono consumati proprio in quel Comune, Milano, che ora "pensa di premiarli", mentre "Sala, davanti all’indignazione, si è lavato le mani nel catino di Ponzio Pilato arrivato per l’occasione dal museo dei don Abbondio – e ha fatto sapere, tramite l’ufficio stampa, che la decisione spetta al Consiglio comunale. Peccato che la proposta arrivi proprio dai pezzi grossi della sua maggioranza". La riconsegna dell'Ambrogino d'oro è stata "minacciata" anche da Annamaria Bernardini de Pace. Il noto avvocato "ha reagito da milanese vera", annunciando la restituzione in caso la sinistra dovesse davvero dare seguito ai suoi intenti. "Non da sola: anch’io farò lo stesso", avverte il fondatore di Libero, ricordando che "quell’onorificenza, simbolo di una città libera, operosa e solidale, non può essere consegnata a chi ha scelto la propaganda al posto della pietà e l’odio ideologico al posto della compassione".
Insignito con l’Ambrogino d’oro nel 2006, Feltri ammette che quell'"immensa gioia" provata "si trasformerebbe in onta se lo conservassi dopo che gliel’hanno venduta, l’anima. Perché Milano non è mai stata neutrale fra chi salva vite e chi le usa come bandiere. Premiare i simpatizzanti – più o meno consapevoli – dei boia del 7 ottobre sarebbe uno sfregio alla memoria civile della città e al suo umanesimo laico". Insomma, "altro che pluralismo di idee: sarebbe il trionfo dell’ipocrisia, l’ennesima carezza ai finti pacifisti che odiano in nome dell’amore. Consegni pure, Sala, i suoi Ambrogini alle comparsate mediatiche. Noi, il nostro, lo restituiremo. E insieme restituiremo a Milano, speriamo, la dignità che merita".