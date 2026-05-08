Dritto e rovescio, Vittorio Feltri su Sempio e Stasi: "Follia che mi indigna", il vero scandalo

La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio. Su di lui pesano gravi indizi che potrebbero portare alla riapertura del processo sul delitto di Garlasco (l’intercettazione in auto su tutte, quella dove Sempio in soliloquio rivela di aver visto i filmini proibiti di Chiara Poggi e Stasi, contenuti in una pendrive), potrebbero anche portare alla revisione di quello a carico di Alberto Stasi e cambiare le carte in tavola di un gioco che sembra non finire mai.

Di questo si è discusso anche a Dritto e Rovescio, il talk di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio. Ospite in studio, tra gli altri, il fondatore di Libero, Vittorio Feltri, che punta tutto su chi è già finito dietro le sbarre per l’assassinio di Chiara Poggi, quel 13 agosto 2007 che sembra così lontano. Cioè Alberto Stasi, a detta del direttore un innocente in carcere.

Spiega Feltri: "Dubito, ho anche quasi la certezza, che dopo aver condannato il povero Stasi si punti a condannare questo Sempio senza avere in mano nulla di concreto. Due innocenti. Una vicenda di questo tipo deve far riflettere fin dal primo momento, perché Stasi è stato processato in primo grado e assolto, in appello è stato nuovamente assolto e anche lì bisognerebbe leggere gli atti e invece non è stato fatto. Nel terzo processo, senza aggiungere nulla di nuovo e sostanziale, è stato condannato un ragazzo di quell'età a 16 anni di carcere, siamo alla follia. Questo m'indigna, sul resto si può discutere".

Del Debbio aggiunge: "Sono state chiuse le indagini, vedremo cosa accadrà. Se qualcosa viene scritto e riportato delle intercettazioni vuol dire che qualcuno al giornalista gliele ha date, perché il segreto istruttorio in Italia non esiste". Precisa, infine, l’avvocato Elisabetta Aldrovandi: "Non è detto che gli indizi a carico di Andrea Sempio rappresentino prove nuove per Alberto Stasi".