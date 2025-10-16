Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

4 di Sera, il sindacalista della Polizia: "Ora basta signori", Avs spianata

giovedì 16 ottobre 2025
4 di Sera, il sindacalista della Polizia: "Ora basta signori", Avs spianata

1' di lettura

"Il bilancio delle immagini violente viste a Udine? Lo chiamerei bollettino di guerra": Pasquale Griesi, sindacalista Fsp della Polizia di Stato, lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4 riferendosi agli scontri per il match Italia-Israele. Scontri per i quali la colpa non sarebbe dei pro Pal ma dei fascisti, secondo Alleanza Verdi e Sinistra italiana.

"Chi ha rovinato la bellissima e pacifica manifestazione di ieri a Udine, infiltrandosi in piazza Primo Maggio, deve pagare e va condannato, ma condanniamo anche la strumentalizzazione della destra che, nel tentativo di giustificare Netanyahu, usa le violenze per delegittimare la richiesta di pace e di diritti umani arrivata da una piazza gremita", hanno detto da Avs. 

4 di Sera, Martelli inchioda Bonelli e sinistra: "Contro Hamas, mai"

Ha ancora senso invadere le strade e manifestare per la Palestina, alimentando una tensione internazionale già mo...

Indignato, invece, Griesi: "Abbiamo avuto all'incirca 250 colleghi feriti solo per le manifestazioni cosiddette pacifiste, in totale ne abbiamo avuti 350 da inizio anno - ha spiegato -. Noi siamo arrivati al punto di dire 'ora basta signori'. La politica è responsabile completa di questo discorso, dei nostri feriti. Noi abbiamo il dovere di portare a casa i colleghi integri, come vanno a lavorare così devono rientrare, è impossibile che ogni poliziotto ritorni a casa ferito, in malo modo oltretutto".  

Da Del Debbio 4 di Sera, Martelli inchioda Bonelli e sinistra: "Contro Hamas, mai"

Tv di Stato Rai, anche sulla tv di Stato va in onda la propaganda pro Pal

La sai l'ultima Italia-Israele, Avs la spara: "Scontri a Udine? Colpa dei fascisti"

tag
4 di sera
udine
pro pal
pasquale griesi

Da Del Debbio 4 di Sera, Martelli inchioda Bonelli e sinistra: "Contro Hamas, mai"

Tv di Stato Rai, anche sulla tv di Stato va in onda la propaganda pro Pal

La sai l'ultima Italia-Israele, Avs la spara: "Scontri a Udine? Colpa dei fascisti"

ti potrebbero interessare

477x267

4 di Sera, Martelli inchioda Bonelli e sinistra: "Contro Hamas, mai"

Roberto Tortora
895x506

Rai, anche sulla tv di Stato va in onda la propaganda pro Pal

Tommaso Montesano
737x349

Italia-Israele, Avs la spara: "Scontri a Udine? Colpa dei fascisti"

Redazione
720x576

Italia-Israele, manifestazione pro Pal di Udine vista dai droni

Redazione