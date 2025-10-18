Landini, stoccata di Gianfranco Pasquino: "Dovrebbe solo scusarsi"

Maurizio Landini? "Dovrebbe solo scusarsi. Non basta ammettere l’errore". A dirlo non è un esponente di destra, ma Gianfranco Pasquino. Il politologo torna sul "cortigiana" dato dal segretario della Cgil al premier Giorgia Meloni. Un insulto che la stessa sinistra, invece di censurare, giustifica. "Il vero problema è quando si esagera o meglio si abusa di affermazioni azzardate. Preferivo, ad esempio, il sindacato che si esprimeva sui temi a quello che utilizza parole poco eloquenti negli studi televisivi. Se Landini pensava che la premier fosse troppo servile nei confronti di Trump, doveva argomentare e non utilizzare epiteti - tuona intervistato dal Tempo -. Per dire io non la penso come Ranucci o come il Tempo, occorre farlo con delle tesi, non minacciando o peggio ricorrendo alle vie legali. Certe materie si possono risolvere solo attraverso un dibattito aperto e plurale".

Una difficoltà, quella nel confrontarsi, che a detta del professore emerito di scienza politica nell'Università di Bologna, risiede nel fatto che "molti di coloro che oggi sono in politica sono abbastanza approssimativi, superficiali o peggio ignoranti. Pensano che un’iperbole, un superlativo o un’accusa fuori luogo sia l’unico modo per ritagliarsi spazio sui giornali".