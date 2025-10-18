Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Landini, stoccata di Gianfranco Pasquino: "Dovrebbe solo scusarsi"

sabato 18 ottobre 2025
Landini, stoccata di Gianfranco Pasquino: "Dovrebbe solo scusarsi"

2' di lettura

Maurizio Landini? "Dovrebbe solo scusarsi. Non basta ammettere l’errore". A dirlo non è un esponente di destra, ma Gianfranco Pasquino. Il politologo torna sul "cortigiana" dato dal segretario della Cgil al premier Giorgia Meloni. Un insulto che la stessa sinistra, invece di censurare, giustifica. "Il vero problema è quando si esagera o meglio si abusa di affermazioni azzardate. Preferivo, ad esempio, il sindacato che si esprimeva sui temi a quello che utilizza parole poco eloquenti negli studi televisivi. Se Landini pensava che la premier fosse troppo servile nei confronti di Trump, doveva argomentare e non utilizzare epiteti - tuona intervistato dal Tempo -. Per dire io non la penso come Ranucci o come il Tempo, occorre farlo con delle tesi, non minacciando o peggio ricorrendo alle vie legali. Certe materie si possono risolvere solo attraverso un dibattito aperto e plurale".

Una difficoltà, quella nel confrontarsi, che a detta del professore emerito di scienza politica nell'Università di Bologna, risiede nel fatto che "molti di coloro che oggi sono in politica sono abbastanza approssimativi, superficiali o peggio ignoranti. Pensano che un’iperbole, un superlativo o un’accusa fuori luogo sia l’unico modo per ritagliarsi spazio sui giornali".

Francesca Albanese, la cittadinanza? Pasquino: "Non voterò più Pd"

"Un partito che dà la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese è un partito che non avrà...

E il caso di Landini sembra l'esempio più lampante. Durante un suo intervento a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris, il sindacalista ha definito la presidente del Consiglio una "cortigiana di Donald Trump", accusandola di non "aver mosso un dito" per fermare Israele. Solo sollecitato dal conduttore, ha provato a correggere il tiro: "Intendevo ‘stare alla corte di Trump’". Ma tutto questo non è bastato.

a 4 Di Sera 4 Di Sera, la sparata di Caprarica: "Meloni non è entrata nel suo ruolo"

Toppa peggio del buco Arturo Scotto rincara la dose dopo Schlein: "Meloni non si permetta"

Dopo l'insulto Paolo Mieli, il retroscena su Landini: "Qualcuno al Nazareno dice che..."

tag
maurizio landini
gianfranco pasquino
giorgia meloni

a 4 Di Sera 4 Di Sera, la sparata di Caprarica: "Meloni non è entrata nel suo ruolo"

Toppa peggio del buco Arturo Scotto rincara la dose dopo Schlein: "Meloni non si permetta"

Dopo l'insulto Paolo Mieli, il retroscena su Landini: "Qualcuno al Nazareno dice che..."

ti potrebbero interessare

475x235

4 Di Sera, la sparata di Caprarica: "Meloni non è entrata nel suo ruolo"

3000x2000

Arturo Scotto rincara la dose dopo Schlein: "Meloni non si permetta"

3107x1576

Paolo Mieli, il retroscena su Landini: "Qualcuno al Nazareno dice che..."

Redazione
5160x3440

Carabinieri uccisi e "disagio", se anche Fratoianni molla la Salis

Pietro Senaldi