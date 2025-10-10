Francesca Albanese, la cittadinanza? Pasquino: "Non voterò più Pd"

E in effetti, Pasquino non è il primo a criticare la scelta. Dopo l'approvazione della delibera in consiglio comunale, anche una parte del Pd ha preso le distanze. “Sarei più cauta perché penso che il compito di un primo cittadino sia unire e non dividere - ha detto a Repubblica Elisabetta Gualmini , europarlamentare dem ed ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna -. Francesca Albanese, comunque la si pensi, è una figura molto polarizzante e divisiva. Il punto non è la condanna degli stermini in corso a Gaza, sulla quale cui siamo tutti d'accordo, ma l'estrema radicalizzazione della politica, dei toni, dei gesti anche”. Lo stesso sindaco, pur rivendicando la scelta, ha comunque riconosciuto che "ci sono stati alcuni scivoloni mediatici, possiamo dire che evidentemente è sembrata una figura arrogante".

"Io credo che il Pd non stia dando un buona immagine di sé - ha sottolineato Pasquino in un'intervista al Corriere della Sera -. Il Pd è un partito importante, indispensabile nello schieramento italiano, che dovrebbe tenere conto di sensibilità diverse. Francesca Albanese è una donna aggressiva e assolutista, che non ha tutti i meriti che le vengono attribuiti e che si è comportata in modo molto maleducato. Non le avrei dato la cittadinanza onoraria, la sua attività non ha dato nessun contributo specifico alla causa della pace, ed è il motivo per cui il Pd non avrà il mio voto".

A suo dire, inoltre, "il sindaco Lepore aveva già sbagliato una volta esponendo la sola bandiera palestinese, in certi conflitti prendere parte senza argomentare in maniera approfondita non è mai un buon segnale. Adesso riconoscere addirittura una cittadinanza onoraria per meriti che non ci sono vuole dire rincorrere l’elettorato di sinistra estrema. Ma siamo sicuri che i pro Pal che distruggono le vetrine siano anche elettori e non solo distruttori?". Duro, Pasquino, anche sul segretario generale della Cgil: "Sono state alcune delle parole d’ordine di Landini ad aprire la strada ai sindacati di base, come quando ha parlato di 'rivolta sociale'. Esagera lo scontro perché non ha una linea politica e obiettivi chiari. La Cgil che ricordo io aveva un servizio d’ordine che conteneva i facinorosi, evidentemente non è più così".