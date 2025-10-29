FdI smaschera Corrado Augias: "Qual è l'unica collera che vediamo"

Nuova puntata di DiMartedì, altro attacco a Giorgia Meloni. Questa volta Maurizio Landini non c'entra, ma il mandante è niente poco di meno che Corrado Augias. Il giornalista e conduttore de La Torre di Babele ha cercato di trovare una spiegazione alla "collera" che il presidente del Consiglio - secondo il suo punto di vista e quello dell'opposizione - sembra manifestare nei confronti dei giornalisti.

"Nel caso di Giorgia io mi sono dato una spiegazione - ha dichiarato Augias a Giovanni Floris e ai telespettatori di La7 -. Lei potrebbe temere di affrontare una conferenza stampa vera, con delle domande vere, anche fastidiose, insistenti, e teme che l’aspetto collerico del suo temperamento possa emergere e con delle conseguenze negative per lei. E quindi, per evitare questo pericolo, non lo fa".