FdI smaschera Corrado Augias: "Qual è l'unica collera che vediamo"

mercoledì 29 ottobre 2025
1' di lettura

Nuova puntata di DiMartedì, altro attacco a Giorgia Meloni. Questa volta Maurizio Landini non c'entra, ma il mandante è niente poco di meno che Corrado Augias. Il giornalista e conduttore de La Torre di Babele ha cercato di trovare una spiegazione alla "collera" che il presidente del Consiglio - secondo il suo punto di vista e quello dell'opposizione - sembra manifestare nei confronti dei giornalisti.

"Nel caso di Giorgia io mi sono dato una spiegazione - ha dichiarato Augias a Giovanni Floris e ai telespettatori di La7 -. Lei potrebbe temere di affrontare una conferenza stampa vera, con delle domande vere, anche fastidiose, insistenti, e teme che l’aspetto collerico del suo temperamento possa emergere e con delle conseguenze negative per lei. E quindi, per evitare questo pericolo, non lo fa".

Nuovi attacchi trasversali alla politica italiana, dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni fino all’opposizio...

Non si è fatta attendere la replica di Fratelli d'Italia, che su X ha ricondiviso il video dell'intervento di Augias da Giovanni Floris allegandoci però anche un breve commento. "Caro Augias, l’unica collera che vediamo è la sua che rivela quanto le risulti ancora difficile accettare la vittoria della premier, la stabilità del suo governo e il consenso che continua a rafforzarsi tra i cittadini. La sinistra non si dà pace", ha scritto FdI.

corrado augias
fdi

