DiMartedì, Antonio Padellaro irride Elly Schlein: "Ma vinci, una volta?"

Duro attacco di Antonio Padellaro a Elly Schlein nell’ultima puntata di “diMartedì”, il programma di approfondimento politico e sociale di La7, condotto da Giovanni Floris. Si parla delle prossime elezioni politiche ed il giornalista rivolge un appello alla leader della sinistra, nella speranza che possa opporre un programma valido rispetto ad una coalizione di governo che oggi è in netto vantaggio nei consensi. Padellaro dice: “Mi sembra che Boccia abbia detto che questa campagna elettorale è l’occasione in cui si dovrà cercare di dare una spallata alla Meloni. Ecco, io mi chiedo allora… Elly Schlein come la pensa, che tipo di campagna farà?”. Floris prova a dare lo spunto: “Dovrà coglierne il dato politico?”.

E Padellaro conferma e rivolge un appello disperato al segretario del Partito Democratico: “Ma sì, c'è un'occasione di questo genere, fai finalmente politica, te la offrono su un piatto d'argento e fai politica! Sarebbe assurdo se facesse una campagna in stile ‘facciamo due passi indietro, abbassiamo i toni etc.’, questo lo possono dire i magistrati. Ma chi fa politica… faccia politica e cerchi di vincere ogni tanto!”. Floris rincara: “Alza i toni!”.