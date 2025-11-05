Libero logo
DiMartedì, Antonio Padellaro irride Elly Schlein: "Ma vinci, una volta?"

di Roberto Tortoramercoledì 5 novembre 2025
Duro attacco di Antonio Padellaro a Elly Schlein nell’ultima puntata di “diMartedì”, il programma di approfondimento politico e sociale di La7, condotto da Giovanni Floris. Si parla delle prossime elezioni politiche ed il giornalista rivolge un appello alla leader della sinistra, nella speranza che possa opporre un programma valido rispetto ad una coalizione di governo che oggi è in netto vantaggio nei consensi. Padellaro dice: “Mi sembra che Boccia abbia detto che questa campagna elettorale è l’occasione in cui si dovrà cercare di dare una spallata alla Meloni. Ecco, io mi chiedo allora… Elly Schlein come la pensa, che tipo di campagna farà?”. Floris prova a dare lo spunto: “Dovrà coglierne il dato politico?”.

E Padellaro conferma e rivolge un appello disperato al segretario del Partito Democratico: “Ma sì, c'è un'occasione di questo genere, fai finalmente politica, te la offrono su un piatto d'argento e fai politica! Sarebbe assurdo se facesse una campagna in stile ‘facciamo due passi indietro, abbassiamo i toni etc.’, questo lo possono dire i magistrati. Ma chi fa politica… faccia politica e cerchi di vincere ogni tanto!”. Floris rincara: “Alza i toni!”.

Padellaro, che pure riconosce alla Meloni un buon operato in materia estera, vorrebbe che il PD puntasse invece sui temi di politica interna, dove ci sono più criticità. Sulla riforma della giustizia, invece, sempre il giornalista ha confermato quanto espresso già in passato, ricollegandosi anche alla triste vicenda Garlasco: “L’opposizione è convinta che la popolarità della magistratura sia calante e soprattutto in nome di che cosa? Di Garlasco. Cioè, loro sostengono che quello che sta succedendo a Garlasco, effettivamente per la magistratura, per il potere giudiziario, non è una bellissima figura, influenzerà i cittadini. Hanno dei sondaggi favorevoli che gli dicono che questa riforma può passare, e se passa, Meloni potrà dire: ‘Eccomi qua’”.

