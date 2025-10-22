Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Massimo Gramellini, delirio totale: "I ladri del Louvre mi sono simpatici, colpa di Trump"

di
Libero logo
mercoledì 22 ottobre 2025
Massimo Gramellini, delirio totale: "I ladri del Louvre mi sono simpatici, colpa di Trump"

2' di lettura

"Mi vergogno un po’ a scriverlo, ma i ladri del Louvre mi stanno simpatici": inizia così l'articolo di Massimo Gramellini per la sua rubrica "Il Caffè" sul Corriere della Sera. Il riferimento è al maxi furto nel museo di Parigi, uno dei più importanti al mondo. Domenica 19 ottobre, sono stati portati via nove gioielli della collezione di Napoleone. Un bottino da circa 88 milioni di euro nonché una grave colpo al patrimonio culturale della Francia e non solo. Ma per Gramellini questo non sembra contare, perché i ladri "mi stanno simpatici, che ci posso fare".

Il giornalista da giorni continua a chiedersi la ragione di questo suo sentimento nei confronti dei delinquenti del Louvre. "Nessun rigurgito sovranista - ha spiegato nel suo pezzo - non vivo il furto dei gioielli della Corona come una ritorsione nei confronti dei saccheggi perpetrati in Italia da Napoleone. Semmai a rendermi fin troppo tollerante verso i ladri potrebbe essere una suggestione cinematografica e letteraria. Ocean’s Eleven e Arsenio Lupin. La professionalità associata all’eleganza e persino a un pizzico di ironia".

Louvre, clamoroso: che fine fanno i gioielli rubati

Il principale timore all'indomani del «colpo del secolo», come è stato definito dalla stampa pari...

Il motivo, però, potrebbe essere anche un altro. "Forse a rendermeli simpatici — o comunque non antipatici come dovrebbero — è il contesto violento che ci circonda. Tra le macerie di Gaza, le esecuzioni in piazza di Hamas, gli ultrà di Rieti che ammazzano un brav’uomo a sassate e Trump che immagina di gettare letame addosso a chi lo critica, quei quattro ladri che svaligiano il Louvre in punta di piedi e senza torcere un capello a nessuno finiscono quasi per sembrarmi un avamposto di civiltà", ha chiosato.

Louvre, i gioielli rubati? "Valevano 88 milioni", ma non erano assicurati

Il valore dei gioielli della Corona rubati al Louvre domenica scorsa è stimato in 88 milioni di euro, secondo la ...

Museo parigino Francia, riapre il Louvre a tre giorni dal furto

Beffato anche dai ladri del Louvre Francia, la fine di Macron e del bonapartismo

Colpo del secolo Louvre, clamoroso: che fine fanno i gioielli rubati

tag
massimo gramellini
louvre
parigi

Museo parigino Francia, riapre il Louvre a tre giorni dal furto

Beffato anche dai ladri del Louvre Francia, la fine di Macron e del bonapartismo

Colpo del secolo Louvre, clamoroso: che fine fanno i gioielli rubati

ti potrebbero interessare

960x540

Francia, riapre il Louvre a tre giorni dal furto

1400x933

Francia, la fine di Macron e del bonapartismo

Francesco Damato
3072x2608

Louvre, clamoroso: che fine fanno i gioielli rubati

Mauro Zanon
3072x2304

Furto al Louvre, psicodramma nazionale: "Che umiliazione"

Mauro Zanon