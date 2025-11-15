Gratteri, Sigfrido Ranucci lo difende dopo lo scivolone: "Per generosità"

Ecco che in soccorso a Nicola Gratteri accorre Sigfrido Ranucci. Il caso è ormai noto: il procuratore di Napoli ha citato un'intervista al giudice Giovanni Falcone che non esiste. Il fattaccio è accaduto durante la puntata di DiMartedì e con l'obiettivo di dire che Falcone fosse, come lui, contrario alla separazione delle carriere dei magistrati. Uno scivolone che ha scatenato la polemica. Molte infatti le critiche arrivate a Gratteri.

Critiche, però, che il conduttore di Report intende zittire. "Basta attacchi a un grande magistrato e a un grande uomo come Nicola Gratteri per la frase attribuita a Giovanni Falcone sulla separazione delle carriere - scrive su Facebook -. Gratteri ha immediatamente condiviso quella frase che gli è stata inoltrata da altri per generosità, non per ingannare ma per condividere con il pubblico un concetto importante su una norma che rischia di minare l'indipendenza della magistratura".