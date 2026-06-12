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4 di sera, Liguori smaschera la sinistra: "Meloni e ginocchiere? Se ci fosse stato Draghi..."

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venerdì 12 giugno 2026
4 di sera, Liguori smaschera la sinistra: "Meloni e ginocchiere? Se ci fosse stato Draghi..."

2' di lettura

La sinistra è sempre pronta a difendere le donne. Tranne quando si tratta di esponenti politici del centrodestra. Soprattutto quando a venir colpita è Giorgia Meloni. Nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, il deputato grillino Francesco Silvestri ha insultato la leader di FdI, le chiacchieratissime e oscene "ginocchiere". Il pentastellato si stava riferendo al rapporto tra la presidente del Consiglio e l'alleato americano, giudicato dal M5s - e non solo - come di subalternità. 

"Queste cose ce le ho in testa ma risposte non ne sento dall'opposizione soprattutto, ma anche dal ragionamento che faceva prima Paola De Micheli, che naturalmente ci conosciamo da anni, stimo sulla questione della donna - ha spiegato Paolo Liguori a 4 di sera -. Quasi oggi ho pensato se non ci fosse ogni tanto qualche simpatico, carino, come l'avete definito voi, idiota che tira fuori una frase come quella delle ginocchiere, non ci ricorderemmo neppure di avere l'anomalia di una presidente donna che si muove in mezzo a tutti uomini. Ci dobbiamo ricordare perché la subordinazione del governo Meloni agli Stati Uniti qualcuno, compresi noi - si è chiesto il giornalista -, avrebbe mai osato parlare di subordinazione per il governo Draghi?".

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