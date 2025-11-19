Gianfranco Vissani, perde la stella Michelin e la prende malissimo

Brutta notizia per Gianfranco Vissani. La guida Michelin ha eletto le sue stelle per il 2026. Ma ci sono anche delle bocciature. E tra questi c'è anche il rinomato chef, che ha sfogato così tutta la sua frustrazione: "E vabbè: ognuno prende le sue decisioni. Se mi fa male? No, assolutamente - ha spiegato a Il Gusto -. Ogni guida ha il suo metodo di misura. Io oggi non vorrei parlare: la Michelin fa quello che vuole". In ogni caso si è detto pronto ad andare "avanti. Sempre. E, ringraziando Dio, stiamo andando avanti bene".

Sulle nuove generazione ha poi sottolineato: "Vabbè, sono tutti bravi, oggi fanno tanta cucina molecolare. La gente però non mangia più con questa cucina... odiosa. Dobbiamo ritornare alla cucina antica - ha proseguito -, quella di gusto, centrata sul piacere di mangiare a tavola, am senza quelle porzioni che strabordavano dei piatti... serve una cucina più immediata, più semplice e fare delle combinazioni giuste".