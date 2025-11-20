Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Greta Thunberg, perché l'Università di Verona le ha detto no: il gioco sporco dell'ultra-sinistra

giovedì 20 novembre 2025
Greta Thunberg, perché l'Università di Verona le ha detto no: il gioco sporco dell'ultra-sinistra

2' di lettura

C'è qualcuno in Italia che ha ancora il coraggio di dire "no" a Greta Thunberg, che da attivista per l'emergenza climatica si è ormai trasformata in agit-prop politica vera e propria, in salsa pro-Pal e anti-destra.

Ha destato scalpore in ogni caso la decisione dell'Università di Verona dinegato la sala A dell'Ateneo alla giovane svedese. Un incontro che sarebbe inevitabilmente diventato un comizio a poche ore dalle elezioni regionali in Veneto. Verona la treccia di Giulietta non avrà la concorrenza delle treccine di Greta: l’ateneo scaligero ha infatti negato lo spazio per il suo comizio pro-pal e schierato a sinistra alla vigilia del voto in Veneto.

Greta Thunberg e Francesca Albanese guidano il corteo anti-Meloni: sinistra disperata

Eppure esisterà un vaccino per evitare che la sinistra italiana incappi in un brutto virus. Ogni giorno una nuova...

Una assemblea pubblica organizzata dal Collettivo Tar  e che avrebbe previsto la presenza, oltre che di Greta, anche di un altro membro della Global Sumud Flotilla, il veronese Simone Zambrin. "La lotta del popolo palestinese è la nostra lotta", recita non a caso il comunicato degli organizzatori, con tanto di invito-minaccia. "Troviamoci per discutere insieme dei prossimi passi della mobilitazione al fianco del popolo palestinese, che si unisce all’opposizione contro il governo Meloni e le sue politiche di guerra. Costruiamo insieme un ampio fronte popolare in vista dello sciopero generale del 28 novembre". 

Greta Thunberg, negata la sala all'università. E i collettivi insorgono

Ogni tanto, in tempo di occupazioni pro-Pal, dalle Università arrivano anche notizie incoraggianti. La buona nove...

L'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, oggi europarlamentare di Forza Italia e coordinatore regionale azzurro in Veneto (candidato capolista in tutte le province al voto di domenica e lunedì) applaude alla decisione dell'Università scaligera: "Qui non si tratta di libertà di espressione, ma di pura propaganda politica a poche ore dalle elezioni. E' di tutta evidenza - prosegue - che l’iniziativa di Greta Thunberg e dei collettivi di estrema sinistra che la ospitano, è provocatoria ed è organizzata solo a fini elettorali per attaccare una certa parte politica. Basta andare a leggersi i post social di lancio. Giusta quindi la scelta dell’Università di Verona. Qui nulla c’entra il dibattito politico sulle crisi internazionali, quell’evento mira solo ad attaccare il centro destra e il governo a 48 ore dalle elezioni in Veneto". 

tag
greta thunberg
flotilla
università verona
propal
sciopero generale

E i collettivi annunciano il caos Greta in tour per l'Italia tra comizi con Avs e scioperi

Ossessionata Carmen Consoli, il deliro su Giorgia Meloni: "L'ho sognata inc... con me"

L'attivista pro-Pal e anti-Meloni Greta Thunberg, negata la sala all'università. E i collettivi insorgono

ti potrebbero interessare

Carmen Consoli insulta Meloni, FdI: "Che triste declino"

Carmen Consoli insulta Meloni, FdI: "Che triste declino"

Greta in tour per l'Italia tra comizi con Avs e scioperi

Greta in tour per l'Italia tra comizi con Avs e scioperi

Alessandro Gonzato
Giuseppe Cruciani inchioda Silvia Salis: "Che immane puttanat***"

Giuseppe Cruciani inchioda Silvia Salis: "Che immane puttanat***"

Redazione
Gianfranco Vissani, perde la stella Michelin e la prende malissimo

Gianfranco Vissani, perde la stella Michelin e la prende malissimo

Redazione