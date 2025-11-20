Greta Thunberg, perché l'Università di Verona le ha detto no: il gioco sporco dell'ultra-sinistra

C'è qualcuno in Italia che ha ancora il coraggio di dire "no" a Greta Thunberg, che da attivista per l'emergenza climatica si è ormai trasformata in agit-prop politica vera e propria, in salsa pro-Pal e anti-destra. Ha destato scalpore in ogni caso la decisione dell'Università di Verona dinegato la sala A dell'Ateneo alla giovane svedese. Un incontro che sarebbe inevitabilmente diventato un comizio a poche ore dalle elezioni regionali in Veneto. Verona la treccia di Giulietta non avrà la concorrenza delle treccine di Greta: l’ateneo scaligero ha infatti negato lo spazio per il suo comizio pro-pal e schierato a sinistra alla vigilia del voto in Veneto.

Una assemblea pubblica organizzata dal Collettivo Tar e che avrebbe previsto la presenza, oltre che di Greta, anche di un altro membro della Global Sumud Flotilla, il veronese Simone Zambrin. "La lotta del popolo palestinese è la nostra lotta", recita non a caso il comunicato degli organizzatori, con tanto di invito-minaccia. "Troviamoci per discutere insieme dei prossimi passi della mobilitazione al fianco del popolo palestinese, che si unisce all’opposizione contro il governo Meloni e le sue politiche di guerra. Costruiamo insieme un ampio fronte popolare in vista dello sciopero generale del 28 novembre".

