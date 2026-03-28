Paolo Crepet, prof aggredita a Bergamo: "Come è arrivato alle coltellate", una atroce verità

In che senso? «Se i social fossero causa univoca di questa violenza saremmo tutti asserragliati in casa e non usciremmo più. Non è così, per fortuna. Detto questo, che qualcosa stia andando storto mi pare altrettanto evidente».

Dottor Crepet, facciamo un passo in avanti. Il caso di Trescore apre un altro scenario, quello della violenza che viaggia in rete... «Alt, mi perdoni. Quel fatto è accaduto già tante altre volte. Se la ricorda, per esempio, l’insegnante di Rovigo che, qualche anno fa, era stata impallinata in classe? Anche lì c’erano i social, anche lì c’era una scuola, anche lì c’era un filmato. Gli ingredienti sono gli stessi. Guardi, a costo di passar per controcorrente, io il nesso diretto causa-effetto non lo vedo».

È quantomeno bizzarro il termine, nell’era dei “social” appunto...

«Lei confonde la solitudine con l’isolamento. Sono cose differenti. Isolamento vuol dire mancanza di uso dei nostri sensi. Dovremmo averne cinque, sui social network ne usiamo a malapena due: è contro natura. Prenda quel che è successo nella Bergamasca: le frustrazioni di quel ragazzo sono quelle che avevamo anche io e lei quando eravamo giovani. La prof antipatica, l’interrogazione andata male..».

Sì, però né io né lei abbiamo reagito portando un coltello in classe...

«Perché le nostre generazioni erano abituate a parlare, avevamo un interlocutore. Una madre, un padre, una zia, un fratello più grande o anche solo un’amica. Ma lei le ha lette le dichiarazioni che ha scritto questo 13enne? Sono agghiaccianti. Una coltellata non nasce in un minuto, sa. Lui aveva un progetto, l’aveva descritto: dov’eravamo tutti?».



Quando avevo quell’età io gli adulti ci dicevano di non passare troppo tempo alla playstation perché i suoi giochi violenti ci avrebbero fatto male. È lo stesso discorso?

«La Playstation era una camomilla in confronto a quello che c’è oggi. Quanto ci stava, lei, davanti allo schermo? Un’ora, due al massimo? Qui parliamo di otto ore al giorno, forse anche di più perché chi ci mette la mano sul fuoco che un adolescente, quando mamma e papà dormono, non si colleghi ancora? Se poi, nel discorso, ci si aggiunge quell’intelligentissimo algoritmo che ti fa diventare dipendente dalle immagini che compaiono sul telefonino...».