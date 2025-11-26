DiMartedì, Luca e Paolo sbeffeggiano Schlein: "Vi mandavano a fare..."

"Stasera con noi la segretaria del Pd, l'onorevole Elly Schlein", ha domandato l'intervistatore-Luca. "Ci siamo ripresi la Campania", la replica di Elly-Paolo. " Era già vostra la Campania ", "Purtroppo ci hanno soffiato il Veneto di pochissimo ","Di pochissimo no. Ma era già della destra il Veneto","Vuol fare il bastian contrario a tutti i costi? Comunque in bocca al lupo a quell'altro... come si chiama?", "Stefani".

Tra gli appuntamenti più attesi di DiMartedì , c'è sicuramente la striscia satirica di Luca e Paolo . Nell'ultima puntata del programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris su La7, i due comici liguri si sono concentrati sull'esito delle Regionali. E Paolo ha vestito i panni di Elly Schlein in un'intervista surreale, ma non troppo.

Subito dopo il focus si è spostato sulla Campania dove è stato eletto Roberto Fico, che fino a qualche anno fa non era in ottimi rapporti col Partito democratico. "Si, in bocca al lupo anche al nostro nuovo governatore della Campania: Fico!", ha esclamato Elly-Paolo., "Questo nome lo sà", gli ha fatto notare l'intervistatore-Luca, "Beh, lui è uno dei nostri proprio dalla prima ora, un piddino doc", "No, no... era grillino Fico", "Ma con i grillini c'è sempre stata stima", "No guardi... veramente un giorno sì e un giorno no vi mandavano a fare in cul***", "Sì, noi siamo andati a fancul*** a 10mila euro al mese e poi ci hanno raggiunto anche loro".