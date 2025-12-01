Paolo Crepet lascia senza parole: "Cos'è il Suv per gli italiani"

"Le droghe hanno successo perché i giovani che non pensano fanno comodo al potere e persino ai genitori che danno la paghetta. Ci stupiamo che questi siano 'figli di buona famiglia', ma che significa 'di buona famiglia' se non che diamo valore solo ai soldi? Oggi, la buona famiglia è quella dove papà, coi jeans strappati a 48 anni, va a giocare a padel. Questa è una buona famiglia? La buona famiglia gioca a Shangai": Paolo Crepet lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Spiegando poi che "a 48 anni giocano per essere ancora più giovani dei figli adolescenti. Ci piace vivere a velocità ipersonica senza sapere dove andiamo".

Riferendosi allo scontro tra due auto in viale Fulvio Testi, lo psichiatra ha sottolineato: "Quel Suv a 150 all’ora è il ritratto del nulla, perché: primo, nessuno andava da nessuna parte; secondo, il Suv è il sogno imperfetto di una borghesia che non riesce più a crescere. Cosa c’è dopo il Suv? Un camion?". Poi ha spiegato perché sia meglio lo Shangai: "Perché non puoi fare Shanghai e mandare i messaggini. Lo Shangai è un tempo senza fretta, in cui non corro dall’altra parte della città per bere sette drink".