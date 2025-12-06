Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Al Bano offre una casa alla "famiglia nel bosco": "Vengano da me a Cellino"

di
Libero logo
sabato 6 dicembre 2025
Al Bano offre una casa alla "famiglia nel bosco": "Vengano da me a Cellino"

2' di lettura

Al Bano si fa avanti. Il cantante sembra molto colpito dalla vicenda che ha visto protagonista la "famiglia nel bosco" e per questo ha deciso di invitarla a Cellino San Marco. Il cantante ha infatti offerto ospitalità a Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre bimbi: "Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione - ha detto intervistato da Gente -. Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono".

D'altronde anche Carrisi ha ammesso di aver fatto, in passato, una scelta di vita simile alla loro: "Anch'io negli anni '70 lasciai la grande città per vivere in un bosco a due chilometri e mezzo dal centro abitato: non c’era acqua, non c’era elettricità, niente telefono". Insomma, il cantante conosce bene le loro necessità. "Avendo vissuto quella realtà - ha sottolineato - lontano dal caos, ho capito le esigenze della famiglia anglo-australiana e mi è venuto spontaneo offrire il mio aiuto. Sono convinto che si troverebbero bene".

Famiglia nel bosco, i casi di Arezzo e Trieste scuotono l'Italia

Ci hanno sperato fino all’ultimo in quel “ricongiungimento urgente” che, ancora, non è arrivato...

E ancora: "Visto il mio amore per la campagna e per la vita all’aria aperta, non posso che approvare la loro scelta. Ci saranno delle ragioni di tutta la questione che a me sfuggono, ma la loro è una scelta straordinaria. Già il fatto che socializzino con i genitori, con Madre Natura e poi con asini, cavalli e pecore è una grande ricchezza. Se la mamma e il papà hanno pensato a questa vita per loro ci sarà un ottimo motivo. E poi chi è che garantisce che vivere nei centri urbani vuol dire vivere una vita migliore della loro? Vedere i sorrisi di quei bambini insieme ai loro genitori equivale a toccare con mano la loro felicità".

tag
al bano
famiglia nel bosco

Storie clamorose Famiglia nel bosco, i casi di Arezzo e Trieste scuotono l'Italia

L'intervista Famiglia nel bosco, Marina Terragni: "Nessuno sa quanti sono i bimbi tolti alle famiglie"

Una violenza che segna per una vita

ti potrebbero interessare

Alberto Angela: "Sono stato rapito, ho avuto paura di morire"

Alberto Angela: "Sono stato rapito, ho avuto paura di morire"

Carlo Vanzini, la confessione: "Ho un tumore al pancreas"

Carlo Vanzini, la confessione: "Ho un tumore al pancreas"

Albanese, l'ultima sparata: ecco chi c'è nel mirino

Albanese, l'ultima sparata: ecco chi c'è nel mirino

Giuseppe Cruciani, i due minuti che fanno impazzire la sinistra: "Uno schifo"

Giuseppe Cruciani, i due minuti che fanno impazzire la sinistra: "Uno schifo"

Redazione