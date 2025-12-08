Luca Ricolfi fa godere Meloni: "Un Pd di illusi. Se pensano di prendere voti così..."

"La sinistra si illude se pensa che denunciare un’esplosione dei reati nell'era Meloni le porti voti. L’elettore tipico non pensa 'Meloni non ce l’ha fatta, adesso proviamo con Schlein', perché sa perfettamente che Schlein farà di meno, non di più e meglio di Meloni": il sociologo e politologo Luca Ricolfi lo ha detto in un'intervista al Fatto Quotidiano, riservando di fatto un giudizio non proprio ottimo alla sinistra in generale e alla segretaria del Pd in particolare. Poi ha aggiunto: "L’elettore pensa semmai: 'se non ce l’ha fatta Meloni a ridurre i crimini, non ce la farà nessuno', e magari prende in considerazione l’astensione". Una vera e propria batosta per la sinistra.

Una possibilità di cambiamento, a suo dire, potrebbe arrivare dai grillini. E infatti ha detto: "Sempre che i Cinquestelle non mettano sul piatto una proposta nuova, sulla scia delle idee – avanzate un anno fa - di Sahra Wagenknecht (star della cosiddetta sinistra rossobruna tedesca, ndr) e di Chiara Appendino (esposte nelle ultime settimane)".