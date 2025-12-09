Libero logo
Atreju, Michele Placido smaschera il circoletto rosso: "Meloni fascista!"

di
martedì 9 dicembre 2025
Atreju, Michele Placido smaschera il circoletto rosso: "Meloni fascista!"

2' di lettura

Il circoletto rosso esiste e non guarda in faccia nessuno. Nemmeno a un artista del calibro di Michele Placido. L'attore e regista è stato ospite di Fratelli d'Italia sul palco di Atreju, la grande festa che si sta svolgendo a Roma a Castel Sant'Angelo. E ne ha approfittato per raccontare qualche aneddoto che in un modo o nell'altro ha visto protagonista Giorgia Meloni

"La Meloni, qualche anno dopo, stava più o meno all'8% e io diedi una cena pre-natalizia a casa con degli artisti - ha raccontato Placido -. E io a un certo punto dico: 'oh, avete visto sta Meloni?. È arrivata all'8%. Non c'è una politica come lei'. Poi una certa persona mi guarda, mi indica e mi urla: 'fascista, fascista, fascista' decine di volte. La cattiva radice. Si dice in vino veritas, così non c'è più rispetto, non c'è più democrazia, non c'è dialogo, non c'è riflessione".

Fini si confessa ad Atreju: "Sbagliai a sciogliere An"

Sbagliai a sciogliere An», ammette, in una sorta di catarsi che chiude i conti con il passato, Gianfranco Fini. No...

E ancora: "Poi vi racconto di una volta, in un periodo in cui era ministro Franceschini. Ero a dialogare per avere un incontro con il ministro. Stavo aspettando da mezz'ora con altre signore e signori. Ma abbiamo aspettato perché c'era una persona di livello, importante. Ma non faccio nomi. E noto che c'era anche la più giovane, Giorgia Meloni che stava seduta civilmente senza espressioni. Poi riabbasso lo sguardo, lo rialzo di nuovo e vedo lei che mi sorride. Come per dire: 'che ci vogliamo fa'. Io mi alzo educatamente, le prendo la mano e faccio un inchino. E in quel momento ho proprio pensato: 'questa è una persona rara, una persona che ha i piedi per terra, umile'".

michele placido
atreju
fdi
giorgia meloni

