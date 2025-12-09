Atreju, Michele Placido smaschera il circoletto rosso: "Meloni fascista!"

Il circoletto rosso esiste e non guarda in faccia nessuno. Nemmeno a un artista del calibro di Michele Placido. L'attore e regista è stato ospite di Fratelli d'Italia sul palco di Atreju, la grande festa che si sta svolgendo a Roma a Castel Sant'Angelo. E ne ha approfittato per raccontare qualche aneddoto che in un modo o nell'altro ha visto protagonista Giorgia Meloni.

"La Meloni, qualche anno dopo, stava più o meno all'8% e io diedi una cena pre-natalizia a casa con degli artisti - ha raccontato Placido -. E io a un certo punto dico: 'oh, avete visto sta Meloni?. È arrivata all'8%. Non c'è una politica come lei'. Poi una certa persona mi guarda, mi indica e mi urla: 'fascista, fascista, fascista' decine di volte. La cattiva radice. Si dice in vino veritas, così non c'è più rispetto, non c'è più democrazia, non c'è dialogo, non c'è riflessione".