Atreju, Michele Placido smaschera il circoletto rosso: "Meloni fascista!"

Il circoletto rosso esiste e non guarda in faccia nessuno. Nemmeno a un artista del calibro di Michele Placido. L'attore e regista è stato ospite di Fratelli d'Italia sul palco di Atreju, la grande festa che si sta svolgendo a Roma a Castel Sant'Angelo. E ne ha approfittato per raccontare qualche aneddoto che in un modo o nell'altro ha visto protagonista Giorgia Meloni.
"La Meloni, qualche anno dopo, stava più o meno all'8% e io diedi una cena pre-natalizia a casa con degli artisti - ha raccontato Placido -. E io a un certo punto dico: 'oh, avete visto sta Meloni?. È arrivata all'8%. Non c'è una politica come lei'. Poi una certa persona mi guarda, mi indica e mi urla: 'fascista, fascista, fascista' decine di volte. La cattiva radice. Si dice in vino veritas, così non c'è più rispetto, non c'è più democrazia, non c'è dialogo, non c'è riflessione".
E ancora: "Poi vi racconto di una volta, in un periodo in cui era ministro Franceschini. Ero a dialogare per avere un incontro con il ministro. Stavo aspettando da mezz'ora con altre signore e signori. Ma abbiamo aspettato perché c'era una persona di livello, importante. Ma non faccio nomi. E noto che c'era anche la più giovane, Giorgia Meloni che stava seduta civilmente senza espressioni. Poi riabbasso lo sguardo, lo rialzo di nuovo e vedo lei che mi sorride. Come per dire: 'che ci vogliamo fa'. Io mi alzo educatamente, le prendo la mano e faccio un inchino. E in quel momento ho proprio pensato: 'questa è una persona rara, una persona che ha i piedi per terra, umile'".
