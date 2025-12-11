Libero logo
Tomaso Montanari consulente per il governo: toh, dopo anni di insulti...

di
giovedì 11 dicembre 2025
Il rettore dell’Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari, che spesso in tv critica l'azione del governo Meloni, avrebbe accettato un incarico dal ministero dell'Università e della Ricerca guidato da Anna Maria Bernini. Lo rivela Ginevra Leganza sul Foglio. In particolare, pare che verrà nominato nel comitato tecnicoscientifico per l’Archeologia, le Belle arti e il Paesaggio. Il suo nome sarebbe stato indicato alla ministra dal Consiglio universitario nazionale (Cun), cioè l’organo consultivo del dicastero.

L'incarico non è retribuito, ma certamente rappresenta un riconoscimento importante per l'intellettuale. Quest'ultimo, volto di punta di La7, potrà fornire la propria consulenza per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, definendo criteri scientifici per interventi di restauro, manutenzione e catalogazione. Inoltre, potrà dire la sua anche sui progetti, indirizzando la ricerca, valutando le opere e la loro eventuale trasportabilità. Compiti degni di nota, insomma. A far storcere il naso non è tanto l'incarico in sé quanto il modo in cui finora Montanari ha parlato dell'esecutivo retto da Meloni, "lo sdegno nei confronti della cultura di destra, del ministro fascista che s’appropria di Pasolini, di Giuli che non lo rinnova alla presidenza del Museo Ginori, ma che, al dunque, volente o nolente, favorisce anche lui Montanari. Senza che il purismo prevalga su legittime aspirazioni", si legge sul Foglio.

Tra l'altro, non è nemmeno la prima volta che la ministra Bernini sceglie la trasversalità per il suo dicastero. Basti pensare, per esempio, a Jacopo Greco, ex capo dipartimento all’Istruzione ai tempi di Lucia Azzolina, ora tornato alla direzione generale del Cnr; o al professore Marco Mancini, capo dipartimento per l’Università con i governi Letta, Renzi e Gentiloni, e da poco scelto per il ruolo di segretario generale del Mur.

