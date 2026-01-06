Maduro, Maurizio Gasparri inchioda Landini: "Si dovrebbe vergognare"

"Sono fuori dalla costituzione e dalla legalità repubblicana quanti scendono in piazza in favore di una dittatura che ha massacrato il popolo venezuelano. Persone come Landini si dovrebbero vergognare insieme ad altri suoi sodali politici o sindacali, delle cose che stanno dicendo e che stanno facendo. Noi vogliamo che vengano rispettati da tutti i principi del diritto internazionale. Ma comincino a dare il buon esempio quegli esponenti della sinistra che dopo essersi recati, come hanno fatto i grillini, perfino davanti a Chavez, inginocchiandosi al dittatore, oggi difendono personaggi che hanno perseguitato il loro popolo. Pensavamo che la sinistra antisemita francese di Melenchon fosse pessima, ma le sinistre italiane sono perfino peggiori di quella francese". Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"I principi del diritto internazionale - prosegue Gasparri - sono sacrosanti. Ma le belle anime della sinistra hanno taciuto di fronte alle prepotenze di Chavez e del suo successore Maduro. Così come esitano a denunciare le prepotenze del regime iraniano. Ma, del resto, abbiamo visto nel passato Boldrini e altri esponenti della sinistra accettare anche il velo e un rito di sottomissione a presunte autorità di un mondo oscurantista e fondamentalista. Premesso quindi che il diritto internazionale dovrebbe valere sempre, fu calpestato da D'Alema con i bombardamenti in Serbia senza mandato del Parlamento, fu travolto da chi volle la guerra in Libia imposta anche all'Italia con gli esiti che poi abbiamo visto totalmente fallimentari, così come potremmo fare altre decine di esempi di diritti umani ignorati dalla Cina alla Corea del Nord, troviamo raccapriccianti le manifestazioni delle sinistre, dell'Anpi, della Cgil a favore di Maduro", conclude Gasparri.