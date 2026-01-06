Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Maduro, Maurizio Gasparri inchioda Landini: "Si dovrebbe vergognare"

di
Libero logo
martedì 6 gennaio 2026
Maduro, Maurizio Gasparri inchioda Landini: "Si dovrebbe vergognare"

2' di lettura

"Sono fuori dalla costituzione e dalla legalità repubblicana quanti scendono in piazza in favore di una dittatura che ha massacrato il popolo venezuelano. Persone come Landini si dovrebbero vergognare insieme ad altri suoi sodali politici o sindacali, delle cose che stanno dicendo e che stanno facendo. Noi vogliamo che vengano rispettati da tutti i principi del diritto internazionale. Ma comincino a dare il buon esempio quegli esponenti della sinistra che dopo essersi recati, come hanno fatto i grillini, perfino davanti a Chavez, inginocchiandosi al dittatore, oggi difendono personaggi che hanno perseguitato il loro popolo. Pensavamo che la sinistra antisemita francese di Melenchon fosse pessima, ma le sinistre italiane sono perfino peggiori di quella francese". Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"I principi del diritto internazionale - prosegue Gasparri - sono sacrosanti. Ma le belle anime della sinistra hanno taciuto di fronte alle prepotenze di Chavez e del suo successore Maduro. Così come esitano a denunciare le prepotenze del regime iraniano. Ma, del resto, abbiamo visto nel passato Boldrini e altri esponenti della sinistra accettare anche il velo e un rito di sottomissione a presunte autorità di un mondo oscurantista e fondamentalista. Premesso quindi che il diritto internazionale dovrebbe valere sempre, fu calpestato da D'Alema con i bombardamenti in Serbia senza mandato del Parlamento, fu travolto da chi volle la guerra in Libia imposta anche all'Italia con gli esiti che poi abbiamo visto totalmente fallimentari, così come potremmo fare altre decine di esempi di diritti umani ignorati dalla Cina alla Corea del Nord, troviamo raccapriccianti le manifestazioni delle sinistre, dell'Anpi, della Cgil a favore di Maduro", conclude Gasparri.

tag
maurizio gasparri
maurizio landini
nicola maduro
venezuela

Figuraccia rossa Roma, i venezuelani smascherano Cigl e Anpi: "Ignoranti, andate via!"

Nobel per la pace Machado annuncia il rientro in Venezuela e attacca Delcy Rodríguez

Vergogna rossa Roma, venezuelana aggredita al corteo di Anpi e Cgil: "Scappa anche da qui"

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, Meloni visita i feriti al Niguarda prima del vertice di Parigi

Crans-Montana, Meloni visita i feriti al Niguarda prima del vertice di Parigi

Avs, il consigliere Nobili: "I violenti? Spesso stranieri", cortocircuito a sinistra

Avs, il consigliere Nobili: "I violenti? Spesso stranieri", cortocircuito a sinistra

Sinistra cerchiobottista: "Né Maduro né Trump"

Sinistra cerchiobottista: "Né Maduro né Trump"

Giovanni Sallusti
Sondaggio Piepoli, FdI sempre più a valanga: una cifra mai vista

Sondaggio Piepoli, FdI sempre più a valanga: una cifra mai vista

Redazione