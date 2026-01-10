Report, dati trafugati da Bellavia: "Altre conferme", lo scandalo ora deflagra

Nessun «passaggio di dati raccolti in sede di incarichi giudiziari alla trasmissione giornalistica Report, di cui pure Bellavia è consulente». Semmai, è accaduto che «tra i dati sottratti dalla collaboratrice infedele»- l’ex dipendente Valentina Varisco , accusata di accesso abusivo a sistema informatico e appropriazione indebita di oltre un milione difile dalla procura di Milano- ci fossero anche documenti forniti al professionista «dai giornalisti di Report per la disamina di alcune posizioni successivamente oggetto di approfondimenti giornalistici, affinché potesse esprimere il proprio parere professionale e rilasciare le relative interviste». In una lunga nota, l’avvocato Luca Ricci, difensore dello stesso Bellavia e del suo socio di studio commercialista, Fulvia Ferradini, chiariscono la posizione del consulente di Report nonché di alcune procure, in relazione al caso del materiale sottratto dal suo studio e che è anche al centro dello scontro politico per via del collegamento con la trasmissione di RaiTre. I legali di Gian Gaetano Bellavia precisano che tra il materiale «abusivamente» copiato e sottratto non c’è alcun «dossier, né alcun materiale improprio che esuli dall’attività professionale svolta negli anni». Si tratta, «semplicemente», di un «elenco di soggetti che figurano citati nelle relazioni di consulenza tecnica redatte» da Bellavia nel corso del suo lavoro. Nessun trasferimento di materiale alla trasmissione di Sigfrido Ranucci.

Piuttosto, è pacifico che sia stata «la ex collaboratrice» ad appropriarsi «di documenti di Report relativi alle suddette inchieste». Insomma, «esattamente il contrario di ciò che taluni hanno sostenuto». Sarà, ma per Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, la nota dei legali di Bellavia è un autogol. Di più: la conferma del «disastro in cui si è infilato questo consulente». E ancora: «Gli avvocati ammettono che Bellavia, del resto essendo consulente è assolutamente logico, riceveva degli input da parte di Report per fare approfondimenti su questa o quella persona. Nessuno ci toglie dalla testa che nel fare gli approfondimenti Bellavia, che era consulente di Report, ma anche delle procure, potesse attingere, e come avrebbe potuto evitare di farlo?, ai materiali giudiziari di cui era in possesso in quanto consulente delle procure». Insomma, a sentire Gasparri gli avvocati di Bellavia avrebbero di fatto reso una «confessione piena e completa dello scandalo gigantesco che abbiamo sotto gli occhi». Da qui la presentazione di una nuova interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, «per rinnovare la richiesta di un’ispezione presso tutti i magistrati che hanno avuto a che fare con Bellavia».