Tiziana Ferrario contro Brigitte Bardot: "Nascere belli...", si scatena il caos

Non sarà "odio rosso", ma di sicuro il giudizio social di Tiziana Ferrario su Brigitte Bardot, morta domenica scorsa a 91 anni, è perlomeno indelicato. "Non si ha alcun merito nel nascere belli, come è toccato a Brigitte Bardot. Conta ciò che si fa nella vita. Lei ha fatto l’attrice, ha avuto successo e collezionato mariti, per il resto si è occupata dei suoi gatti. Perché così tanto inchiostro versato su di lei in queste ore?", scrive su X la giornalista, storico volto del Tg1 oggi spesso ospite come commentatrice e opinionista nei talk di La7.

Qualcuno le fa notare la durezza delle sue parole: "Dica la verità: la Bardot era orientata verso la destra francese e la cosa non le va giù giusto?". La giornalista nega: "No, mi è sempre sembrata solo capricciosa e egoista, persino con il figlio che non ha voluto crescere".

La catena delle reazioni è però ormai stata innescata, e la stragrande maggioranza critica aspramente la Ferrario: "La Bardot ha creato una fondazione che salva migliaia di animali ogni anno, gestisce rifugi e combatte il commercio di pellicce, la corrida, la macellazione rituale, gli allevamenti intensivi e la sperimentazione sugli animali. Lei invece non è neanche nata bella". Oppure: "Non c’è nulla da fare, non vi smentite mai: se uno non appartiene alla vostra parrocchia, allora non va bene e va infangato, persino nella morte. E comunque, la risposta è 'Perché lei è un Mito e tu non sei nessuno'". "Quanta disonestà intellettuale, Brigitte Bardot è stata un’icona femminile, dello starsystem e non solo. Tuttavia, visto che non ha mai accarezzato l’intellighenzia di sinistra, è solo una 'che ha collezionato mariti'. Che tristezza".

Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, aveva ricordato l'attrice con parole commosse: "La scomparsa di Brigitte è un dolore immenso. La Francia perde una donna eccezionale per il suo talento, il suo coraggio, la sua franchezza, la sua bellezza. Una donna che ha scelto di interrompere una carriera incredibile per dedicarsi agli animali, che ha difeso fino al suo ultimo respiro con energia e amore inesauribili. Era incredibilmente francese: libera, indomabile, integra. Ci mancherà enormemente".

La Ferrario evidentemente la pensa in manniera opposta e c'è chi la invita a "rassegnarsi": "Essere bella e non avere paura di esternare ciò che si pensa perché non si ha bisogno di lisciare il pelo al padroncino di turno per avere assicurato il proprio posticino pubblico finanziato dalla fiscalità generale, non é cosa disdicevole. Viva Brigitte Bardot!".