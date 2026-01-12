Ranucci, via la maschera: scende in campo

C’è chi dice no alla riforma della giustizia. Ma Vasco Rossi non c’entra niente. È Sigfrido Ranucci l’idolo capace di tenere unito (si fa per dire...) il campo largo nel pronti, via della campagna referendaria per il no, partita nel fine settimana appena trascorso da Roma. Il conduttore di Report, duro e puro del “servizio pubblico”, integerrimo e, a suo dire, sempre al di sopra delle parti, si è evidentemente preso una licenza poetica e ci ha messo proprio la sua faccia sul palco a fianco a Elly Schlein (salutata con due schioccanti baciotti a favore di telecamere), Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Maurizio Landini, tutti abili e arruolati, ieri a Roma, al Centro Congressi Frentani per benedire la nascita del comitato “Società civile per il No al referendum costituzionale”, presieduto dal professor Giovanni Bachelet.

I toni sono quelli da giornate epocali, definitive. Elly Schlein è sicura di sé: «Vincere il referendum è il primo passo per puntare al governo del Paese». Peccato che, al di là dei sorrisi tirati e delle poche parole scambiate tra la segretaria dem e il leader M5S, Conte, la prima adunata per il No coincidesse a un campo largo in realtà decisamente ristretto, considerando che nelle stesse ore a sinistra hanno battezzato altrettanti comitati (schierati però per il sì) i socialisti del Psi-Avanti! e l’associazione Libertà Eguale del costituzionalista di area dem, Stefano Ceccanti che ha ricordato, compiutamente, proprio come sia «giusto rimarcare il pluralismo che esiste nel centrosinistra in modo chiaro e netto e non solo come singoli dissensi».