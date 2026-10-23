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È sempre Cartabianca, Sallusti smonta la propaganda di Conte: "Lei sarebbe al 20%..."

venerdì 23 ottobre 2026
È sempre Cartabianca, Sallusti smonta la propaganda di Conte: "Lei sarebbe al 20%..."

2' di lettura

Ospite a È sempre Cartabianca, Alessandro Sallusti si è confrontato con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che, come suo solito, si è mostrato critico nei confronti di Giorgia Meloni e delle misure attuate dal governo in seguito ai disordini di piazza degli ultimi giorni. Il direttore di Libero ha però smontato la propaganda del grillino, con un ragionamento molto semplice. Se, come da lui sostenuto, con questo Esecutivo "la gente si sente sempre più insicura", come mai Fratelli d'Italia rimane saldamente il primo partito nei sondaggi?

"Lei - dice Sallusti - mi spiega perché in questi quattro anni non ha aumentato di mezzo punto percentuale il suo consenso e il Presidente del Consiglio non ha perso. Non le viene il dubbio che gli italiani continuino ad avere fiducia in questo governo? Sennò lei sarebbe al 20%."

Poi l'affondo: "Secondo voi il Presidente Conte potrà fare il Presidente del Consiglio liberamente se ha nella sua coalizione una che si chiama Ilaria Salis che ha detto che quei ragazzi non hanno fatto male. Presidente, chi fa fatica a pagare o non riesce a pagare l'affitto per andare a studiare fuori sede non è quello che spacca la testa ai poliziotti, è quello che sfila. Noi stiamo parlando di quelli che spaccano la testa ai poliziotti. Quello che sfila ha tutti i diritti di sfilare". 

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