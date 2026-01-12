In Onda, Paolo Mieli imbarazza Elly Schlein e Pd: "Quella sceneggiata"

Infatti, se non trovano presto un nome certo "sprecano quella contendibilità che ho intravisto nel nervosismo di Giorgia Meloni " nella conferenza di fine anno, slittata al 2026. "Non abbiamo bisogno che ce lo dica Giorgia Meloni", la partita "è già aperta - replica Schlein stizzita -. Quello che ci dice il suo intervento è che sta finalmente riconoscendo che la tanto sbandierata stabilità di questo governo è data semplicemente dal fatto che alle scorse elezioni politiche il nostro campo si è presentato diviso, sbagliando".

E ancora: "Oggi abbiamo finalmente, con fatica, messo insieme le nostre differenze e riunito una coalizione. Sono molto d'accordo, non dobbiamo sprecare questa contendibilità, ma non partiamo da zero, su questo lo voglio rassicurare. Quando io sono stata eletta segretaria non c'era più dialogo tra le forze del campo progressista, il Pd era il minimo storico nei sondaggi al 14%, oggi siamo al 24%, abbiamo una coalizione e non solo. In questi due anni si è votato in 13 regioni, le uniche due che si sono spostate sono l'Umbra e la Sardegna che abbiamo vinto noi".Da qui la promessa: "La voglio rassicurare sul fatto che sceglieremo insieme la modalità" di selezione di un candidato premier, "io ho sempre detto che o si fa l'accordo come la destra o facciamo delle primarie di coalizione".