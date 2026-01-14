Otto e Mezzo, Mieli incalza e Montanari fa scena muta: "Fascista? Chi salvi?"

Si parla della tensione sempre più crescente tra Stati Uniti e Iran a Otto e Mezzo. Nella puntata in onda mercoledì 14 gennaio c'è Lucio Caracciolo. Per il direttore della rivista italiana di geopolitica Limes "tutto fa pensare a un attacco imminente, ma non credo che Trump abbia particolare interesse nel cambio di regime. Penso voglia mettere in difficoltà la Cina, un po' come successo con il Venezuela. Ossia sottrarre le risorse al nemico".

"Sono d'accordo con Caracciolo", dice a sua volta Paolo Mieli anche lui ospite di Lilli Gruber: "Non capisco neppure che tipo di bombardamenti puoi fare lì. Secondo me il Venezuela insegna qualcosa: meglio un cambiamento graduale e poi lasciare che la rivoluzione faccia il suo corso". Poi, in riferimento alla sinistra scesa in piazza: "Queste piazze potrebbero spingere i governanti europei ad avere un ruolo".