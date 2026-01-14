Libero logo
Otto e Mezzo, Mieli incalza e Montanari fa scena muta: "Fascista? Chi salvi?"

mercoledì 14 gennaio 2026
Si parla della tensione sempre più crescente tra Stati Uniti e Iran a Otto e Mezzo. Nella puntata in onda mercoledì 14 gennaio c'è Lucio Caracciolo. Per il direttore della rivista italiana di geopolitica Limes "tutto fa pensare a un attacco imminente, ma non credo che Trump abbia particolare interesse nel cambio di regime. Penso voglia mettere in difficoltà la Cina, un po' come successo con il Venezuela. Ossia sottrarre le risorse al nemico". 

"Sono d'accordo con Caracciolo", dice a sua volta Paolo Mieli anche lui ospite di Lilli Gruber: "Non capisco neppure che tipo di bombardamenti puoi fare lì. Secondo me il Venezuela insegna qualcosa: meglio un cambiamento graduale e poi lasciare che la rivoluzione faccia il suo corso". Poi, in riferimento alla sinistra scesa in piazza: "Queste piazze potrebbero spingere i governanti europei ad avere un ruolo".

Parlando del presidente del Consiglio, invece, Mieli afferma: "La Meloni ha una caratteristica, tiene un gancio solido con gli Stati Uniti e in Europa la accolgono con le braccia aperte". Parole che scatenano Tomaso Montanari, che attacca: "La chiamerei fascista...", "Io non esagererei. È di destra. Chi salvi? Chi non è fascista?". E Montanari, visibilmente in difficoltà, non sa cosa dire. 

