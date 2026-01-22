Otto e mezzo, la foto di Lilli Gruber dopo l'incendio che fa impazzire i social

Impazza sul web la foto di Lilli Gruber, storica conduttrice del programma di approfondimento serale di La7 “Otto e Mezzo”, seduta per terra sul palco del “World Economic Forum” a Davos, in Svizzera. La giornalista è a terra, a gambe incrociate, mentre parla al telefono e ha davanti a sé una pila di fogli, uno zaino, una bottiglia d'acqua ormai quasi vuota e un paio di bicchieri di carta.

La foto è stata pubblicata sul profilo ufficiale del programma di La7, con una dedica secca e chiara: “Semplicemente, Lilli Gruber”. Perché la giornalista si trovava in quella condizione? Semplice, perché avrebbe dovuto condurre una puntata speciale di “Otto e Mezzo” direttamente dalla Svizzera e invece si è ritrovata letteralmente con il sedere a terra. Non solo lei, ma anche chi era con lei per quella trasferta è stato costretto, infatti, ad evacuare improvvisamente lo studio televisivo a causa di un incendio scoppiato all’interno del Congress Center in cui si trovavano in quel momento. Diretta interrotta, apprensione tra i telespettatori, ma, per fortuna, nessuna conseguenza. A Roma, così, è intervenuta la collega Lina Palmerini per aggiornare il pubblico su cosa stesse accadendo: “Buonasera, scusate, c’è stata un’emergenza. Lo studio dove era Lilli Gruber a Davos è stato evacuato. Stiamo cercando di capire di che emergenza si tratti e di stabilire un contatto telefonico con Lilli per capire meglio cosa sta succedendo. Noi siamo stati presi molto alla sprovvista, come capirete”.

Dopo pochi minuti, la redazione si è collegata proprio con la Gruber, che ha fornito il racconto in presa diretta dell’emergenza (da lì la foto che l’ha resa protagonista). L’incendio è divampato nei pressi del Turmhotel Victoria, hotel situato a breve distanza dal Congress Center di Davos. Il rogo ha interessato una struttura in legno collegata all’area alberghiera, facendo scattare immediatamente i protocolli di sicurezza. Racconta Lilli Gruber: "Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino", ha detto la giornalista. Poco dopo ha aggiunto: "Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri e quindi c’è un’emergenza di evacuazione”. L’area è stata rapidamente isolata e l’incendio, per fortuna, è stato domato in breve tempo senza feriti.