Groenlandia, è arrivato Corrado Formigli: il video della piazzata sul ghiaccio

Corrado Formigli in trasferta. Dove? In uno dei Paesi più discussi del momento, la Groenlandia. Dell'isola, territorio autonomo della Danimarca, si è cominciato a parlare dopo che il presidente americano Donald Trump ha detto di averne bisogno per motivi di sicurezza, incontrando le resistenze di alcuni Paesi europei. E così, in aiuto di chi probabilmente di questo Paese non sa nulla, ecco che arriva il reportage del conduttore di Piazzapulita. Andrà in onda questa sera, giovedì 22 gennaio. su La7.

Ad annunciarlo è stato il giornalista stesso con un post sui social. "Stasera a Piazzapulita, con un lungo reportage, vi racconterò la Groenlandia più profonda e quello che sta succedendo, con l’idea che, innanzitutto, bisogna rispettare i popoli per quello che sono e per quelle che sono le loro necessità", ha scritto a corredo di un'anticipazione del servizio. Parole, quelle del conduttore, che celano, in maniera neanche troppo velata, una sorta di lezione morale al presidente degli Usa.

"Non avrei mai immaginato di tornare a raccontare un confine minacciato del mio continente. E a minacciarlo questa volta è il presidente degli Stati Uniti in persona. È strano, perché il confine minacciato è quello della Groenlandia, l'isola più grande del mondo. Una distesa di ghiaccio senza strade né ferrovie, terra di un popolo che non conosce la guerra né concepisce la proprietà privata, un popolo di pace, gli inuit", spiega Formigli nel servizio, mentre in sottofondo scorre una musica emozionante in crescendo. Una musica degna di un dramma.