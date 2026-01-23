Matilde Borromeo, clamorose parole su Giorgia Meloni: sinistra in tilt

"Chissà che dirà John Elkann", domanda malizioso come sempre Dagospia, rilanciando un clamoroso post politico della cognata Matilde Borromeo. E chissà che dirà Beatrice Borromeo, che di Matilde e di Lavinia, consorte del rampollo Agnelli, è la sorella, giornalista e un tempo combattiva spalla di Michele Santoro in tv, anti-berlusconiana e ultrà progressista. Impossibile non ricordarla, per esempio, a margine della mitica intervista che Zio Michele fece al Cavaliere, quasi 15 anni fa.

L'imbarazzo nasce dal fatto che Matilde Borromeo sembra proprio essere stata conquistata dalla premier Giorgia Meloni. E non fa nulla per nasconderlo sui social, anzi...

La "cavallerizza" Matilde, infatti, commenta un post su Instagram con parole inequivocabili: "Abbiamo una fortuna pazzesca ad averla come presidente che ci ripaga anni di sventure!". Qualcosa in più di un classico endorsement, quasi una dichiarazione di fede. Un entusiasmo rafforzato dal giudizio devastante e tranchant sui governi di centrosinistra che, in una veste o nell'altra, si erano alternati a Palazzo Chigi prima della fondatrice di Fratelli d'Italia.

La nobile Matilde, moglie del principe Antonius Zu Furstenberg, secondo Dago potrebbe creare qualche grattacapo e imbarazzo a Elkann, essendo quest'ultimo editore (in fuga, va detto) di Repubblica. Piove sul bagnato...