Btp Italia Sì, l'emissione: cifre clamorose, colpaccio del governo Meloni

Nuovo grande successo delle politiche finanziarie del governo di Giorgia Meloni. A metà giornata supera i 2 miliardi di euro di ordini, con oltre 60mila contratti, l'emissione del Btp Italia Sì, il nuovo titolo di Stato che protegge il capitale dal carovita, uno strumento destinato a raccogliere il risparmio delle famiglie italiane. Il collocamento, riservato esclusivamente agli investitori retail, si concluderà venerdì 19 giugno alle 13 (salvo chiusura anticipata). Il nuovo Btp Italia Sì ha una durata di 5 anni, parte con un tasso annuo base all'1,60%, a cui si aggiungerà l'aggancio semestrale all'inflazione per costruire la cedola riconosciuta agli investitori.
Il codice Isin del titolo necessario per identificarlo e acquistarlo durante il periodo di collocamento è IT0005713539. Il Mef ha ricordato che è possibile comprare Btp Italia Sì, oltre che in banca o all'ufficio postale, anche online mediante il proprio home-banking (con funzione di trading abilitata). L'emissione ha avuto luogo sul Mot (Mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa italiana) attraverso Intesa Sanpaolo e UniCredit (dealer dell'operazione), e Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco Bpm (co-dealer dell'operazione).
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Il Btp Italia Sì viene acquistato a partire da un minimo di 1.000 euro durante i giorni del collocamento e potrà essere ceduto interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato, sempre per lotti minimi da 1.000 euro nominali. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza.