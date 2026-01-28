Libero logo
È Sempre Cartabianca, Donzelli zittisce il maranza: "Ecco cosa non funziona"

di
mercoledì 28 gennaio 2026
È Sempre Cartabianca, Donzelli zittisce il maranza: "Ecco cosa non funziona"

È Sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, si è tornati a parlare del tema della sicurezza nelle nostre città. E per l'occasione è stato invitato in studio Brandon, un maranza.

“Siamo ragazzi di strada - ha detto il maranza -, non dovete attaccarci ma capirci. Viviamo in un certo modo, ci vestiamo in un certo modo, ci comportiamo in un certo modo. La base di uno Stato è anche capire la sua gioventù. Pochissima gente mi capisce. Mi fermano senza motivo, solo perché cammino vestito in un certo modo”.

Dritto e rovescio, l'immigrato sputa sull'Italia: "Colpa vostra". E Del Debbio impazzisce

"Sai bene che è colpa vostra? Perché dall'inizio avete fatto entrare noi qua senza documenti, sen...

“Quello che non ha funzionato è stata l’illusione di una società multiculturale in cui si poteva far venire tutti e sistemarli nelle periferie senza regole - la replica di Giovanni Donzelli -. Abbiamo già visto, anche prima in Francia, che questo modello non funziona. Brandon non rientra in questo quadro ma bisogna distinguere tra chi rispetta la legge e chi invece mette a rischio la sicurezza. È una distinzione fondamentale per capire i problemi reali delle periferie italiane”.

