È Sempre Cartabianca, Donzelli zittisce il maranza: "Ecco cosa non funziona"

A È Sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, si è tornati a parlare del tema della sicurezza nelle nostre città. E per l'occasione è stato invitato in studio Brandon, un maranza.

“Siamo ragazzi di strada - ha detto il maranza -, non dovete attaccarci ma capirci. Viviamo in un certo modo, ci vestiamo in un certo modo, ci comportiamo in un certo modo. La base di uno Stato è anche capire la sua gioventù. Pochissima gente mi capisce. Mi fermano senza motivo, solo perché cammino vestito in un certo modo”.