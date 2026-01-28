È Sempre Cartabianca, Donzelli zittisce il maranza: "Ecco cosa non funziona"

A È Sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, si è tornati a parlare del tema della sicurezza nelle nostre città. E per l'occasione è stato invitato in studio Brandon, un maranza.
“Siamo ragazzi di strada - ha detto il maranza -, non dovete attaccarci ma capirci. Viviamo in un certo modo, ci vestiamo in un certo modo, ci comportiamo in un certo modo. La base di uno Stato è anche capire la sua gioventù. Pochissima gente mi capisce. Mi fermano senza motivo, solo perché cammino vestito in un certo modo”.
“Quello che non ha funzionato è stata l’illusione di una società multiculturale in cui si poteva far venire tutti e sistemarli nelle periferie senza regole - la replica di Giovanni Donzelli -. Abbiamo già visto, anche prima in Francia, che questo modello non funziona. Brandon non rientra in questo quadro ma bisogna distinguere tra chi rispetta la legge e chi invece mette a rischio la sicurezza. È una distinzione fondamentale per capire i problemi reali delle periferie italiane”.
